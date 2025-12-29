Файзуллин: почти 1,2 тыс. проектов КРТ запустили в 80 регионах РФ

По словам министра строительства и ЖКХ, 37 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью получили по поручению президента РФ федеральную поддержку на сумму 120 млрд рублей до 2030 года

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. проектов комплексного развития территорий (КРТ) сформировали и запустили 80 регионов РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о подготовке отопительного сезона к новогодним праздникам.

"Сыграл свою роль закон о комплексном развитии территории (КРТ). Уже 80 регионов сегодня получили возможности, сформировали участки и запустили почти 1 200 проектов на территориях своих муниципалитетов", - сказал он.

По словам Файзуллина, 37 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью получили по поручению президента РФ федеральную поддержку на сумму 120 млрд рублей до 2030 года. Это позволит развить жилое строительство на территории этих регионов.