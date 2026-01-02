Депутат ГД Панеш предложил освободить молодые семьи от допрасходов по ипотеке

Речь идет о суммах до 100 тыс. рублей в крупных городах, которые необходимо единовременно выплатить перед получением ключей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) намерен внести в Госдуму законопроект, который освобождает молодые семьи от скрытых платежей, которыми сопровождается оформление ипотечного кредита. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Государство активно помогает молодым семьям с покупкой жилья, предлагая льготные ставки и субсидии. Однако сам процесс оформления ипотеки сопровождается целым рядом обязательных, но скрытых платежей, которые ложатся тяжелым финансовым бременем на бюджет молодых семей. Речь идет о суммах до 100 тыс. рублей в крупных городах, которые необходимо единовременно выплатить перед получением ключей. Это сводит на нет усилия по поддержке, поскольку многие просто не имеют таких свободных средств поверх первоначального взноса", - подчеркнул он.

Законопроект освободит молодые семьи от этих затрат или позволит вернуть их через налоговый вычет, рассказал депутат. "Помимо известных расходов на первоначальный взнос и ежемесячные платежи, при оформлении ипотеки возникает целый комплекс обязательных услуг, которые семья должна оплатить из собственных средств единовременно. В этот перечень входит независимая оценка приобретаемой недвижимости, необходимая банку для одобрения кредита. Согласно актуальным данным, стоимость такой оценки для квартиры начинается от 4 300 - 4 500 рублей в крупных банках и может достигать 5 000 - 7 000 рублей и выше в зависимости от типа жилья и срочности услуги", - отметил парламентарий.

Еще одна значимая статья - обязательное страхование залога (недвижимости), которое, согласно федеральному закону, должно действовать весь срок кредита, констатировал Панеш. "Его стоимость составляет в среднем 1-2% от суммы кредита ежегодно. Например, при ипотеке в 3 млн рублей это выливается в 30-60 тыс. рублей в первый год. Кроме того, многие банки настоятельно рекомендуют или требуют страхование жизни и здоровья заемщика, что добавляет еще примерно 1% от суммы кредита. Фактические цены на полисы, согласно открытым калькуляторам, варьируются от 4 до 22 тыс. рублей в год в зависимости от возраста, суммы кредита и банка", - рассказал депутат.

Расширить налоговый вычет на допрасходы по ипотеке

Дополнительно к этому прибавляется госпошлина за регистрацию права собственности в размере 2 000 рублей и различные банковские услуги, такие, как перевод средств или аренда ячейки, которые могут стоить от 2 до 5 тыс. рублей, указал Панеш. "Приобретение жилья на вторичном рынке также часто связано с расходами на услуги риелтора, которые могут достигать 5% от стоимости квартиры. В итоге общая сумма таких сопутствующих расходов для молодой семьи в крупном городе легко достигает 80-100 тыс. рублей, а в отдельных случаях и превышает эту планку", - пояснил он.

При этом существующие меры господдержки, такие, как программа "Молодая семья" (предоставляющая субсидию в 30-35% от расчетной стоимости жилья) или "Семейная ипотека" (со ставкой до 6%), покрывают часть основной стоимости жилья или кредита, но не касаются этих дополнительных издержек, подчеркнул парламентарий. "Для многих пар такая сумма становится непреодолимым барьером. Нужны законодательные инициативы, направленные на решение данной проблемы. В качестве основного механизма поддержки рассматриваются два варианта. Первый - прямое освобождение молодых семей, соответствующих критериям государственных программ (например, где оба супруга не старше 35 лет), от оплаты услуг по оценке недвижимости для ипотеки, а также от оплаты госпошлины за регистрацию права. Второй вариант - предоставление расширенного имущественного налогового вычета не только с суммы уплаченных процентов по ипотеке, но и с фактически понесенных расходов на обязательное страхование залога, оценку и госпошлину. Это позволит семьям вернуть 13% от потраченных на эти цели средств", - считает депутат.