На Дальнем Востоке заселили более 3 тыс. арендных квартир

Наибольшее количество жилья получили представители востребованных в макрорегионе профессий

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. квартир заселено по программе "Доступное арендное жилье" на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Программа строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и в Арктике запущена по инициативе президента России в 2022 году и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Она востребована и помогает в трудоустройстве людей, которые приезжают жить и работать на эти отдаленные, но чрезвычайно важные для страны территории. К настоящему моменту уже заселено 3 035 таких арендных квартир, и строительство домов продолжается хорошими темпами", - сказал Трутнев.

Ключи от квартир уже выданы в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Их общая площадь составляет более 140 тыс. кв. м. Наибольшее количество заселенных квартир предоставлено представителям востребованных в макрорегионе профессий, в том числе молодым специалистам в возрасте до 35 лет и студентам.

"Одна из задач компании на Дальнем Востоке - постараться переломить тренд на отток кадров и создать своеобразный "магнит" для профессионалов, заложить фундамент нового качества жизни. Без этого невозможен качественный рывок в развитии макрорегиона. Мы выстроили в ДОМ.РФ полный цикл контроля: от строительства жилья по высшим стандартам до создания современной инфраструктуры в новых микрорайонах. Это не просто квартиры - это инвестиция в будущее территорий и в людей, которые будут его создавать", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

На реализацию программы правительство России выделило 87 млрд рублей. Уже профинансировано строительство 11,9 тыс. арендных квартир суммарной площадью более 0,5 млн кв. м в общей сложности на 85 млрд рублей. Ежемесячная ставка аренды благодаря особым условиям финансирования и субсидированию из федерального и региональных бюджетов составляет 1/4 от среднерыночного уровня. Ставки аренды в уже заселенных домах - от 5 тыс. рублей в месяц в Южно-Сахалинске (студия 18,7 кв. м) до 26,5 тыс. рублей в месяц в с. Чигири Амурской области (четырехкомнатная квартира площадью 106,8 кв. м).

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что более 3,4 млрд рублей предусмотрено в бюджете РФ на 2026-2028 годы для субсидирования арендной платы по программе "Доступного арендного жилья" на Дальнем Востоке.