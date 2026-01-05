Льготную аренду жилья для молодых семей предложили развивать

Председатель комиссии Общественной палат по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что система поддержки должна быть целостной

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. России нужна массовая программа льготной аренды жилья для молодых и многодетных семей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что для многодетных семей должен быть реализован механизм субсидированного найма самым широкомасштабным образом. Это должен быть один из основных механизмов решения жилищной проблемы как для многодетных семей, так и для молодых семей", - сказал член ОП РФ.

Рыбальченко уточнил, что у такой схемы есть нюансы. Нередко в программах субсидированного найма льгота действует только первые несколько лет, а потом арендатор начинает платить по полной ставке. "Бывают разные ситуации, и если эта помощь государства прекращается в какой-то момент, то семья, конечно же, оценивает свои возможности: может ли она в этом случае продолжать пользоваться жильем по полной стоимости? Скорее всего, это будет сложно", - предупредил общественник.

По его мнению, система поддержки должна быть целостной. Например, часть затрат на аренду мог бы компенсировать работодатель, еще часть - государство. "Тогда возникает последовательность. Если молодые вступили в законный брак, компания поддерживает семью и, допустим, еще в течение двух лет обязуется это делать. На этот срок государство дает возможность компании пользоваться своим социальным капиталом, не облагает его ни налогом, ни другими отчислениями", - пояснил Рыбальченко.

По приведенной им статистике, примерно в течение полутора лет в молодой семье появляется ребенок. "Если это происходит, тогда подключается государственная поддержка. Если нет - ну что, тогда вы должны нести полную ответственность за то жилье и за свою жизнь", - объяснил член ОП РФ.