Игра на опережение: как изменится стратегия покупателей и застройщиков в 2026 году

Виктор Зубик — об эффекте дедлайнов в покупке недвижимости, времени скидок и о том, что нужно сделать, чтобы успеть до подорожания

Виктор Зубик , Основатель и генеральный директор компании по аренде и инвестициям в недвижимость "Смарент"

Рынок ипотеки в России вступает в фазу трансформации: с 1 февраля 2026 года Минфин и регуляторы вводят принцип "одна льготная ипотека — на одну семью" и ряд дополнительных ограничений по семейной ипотеке. Это уже простимулировало всплеск активности: покупатели пытаются успеть оформить льготные кредиты на старых условиях, застройщики же отвечают повышением цен.

Кроме того, растет себестоимость строительства, а девелоперы вынуждены искать баланс между качественным проектом и собственной маржинальностью в борьбе за платежеспособного клиента.

В результате правила игры меняются, и именно конец 2025 года стал точкой напряжения, когда спрос и предложения стали резко перестраиваться.

Что именно меняется, и почему это важно

Как я отметил, ключевые изменения касаются семейной ипотеки. Теперь супруги будут обязаны выступать созаемщиками только по одному льготному договору. Так что схемы с оформлением двух семейных ипотек — по одной на каждого супруга — будут закрыты. Регуляторы мотивируют это необходимостью адресной, а не массовой субсидии, чтобы программа работала как социальная и демографическая поддержка, а не как инвестиционный инструмент.

Почему это имеет значение?

В 2025 году доля семейной ипотеки в структуре выдач была критически высока: по данным Центробанка и отраслевых аналитиков, на семейную ипотеку приходилось до 80% от общего объема выдачи ипотеки (в денежном выражении это сотни миллиардов бюджетных рублей в месяц).

Кроме того, обсуждаются и дополнительные меры корректировки программы семейной ипотеки. В частности, возможно введение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей — эта мера может вдвое увеличить ипотечный платеж для семей с одним ребенком. Также рассматриваются такие меры, как обязанность регистрации по месту жительства в приобретенной по льготной ипотеке квартире, а также ограничение минимальной площади покупаемого жилья. Все это призвано бороться с инвестиционным спросом в рамках программы семейной ипотеки.

Любое ограничение бьет по активности на первичном рынке. Рынок реагирует предсказуемо: информация о новых правилах породила "эффект дедлайна". Заемщики, которые имеют право на семейную ипотеку, активизируют обращения в банки и к застройщикам, чтобы зафиксировать условия до февраля 2026 года. Но психология сделок меняется. Проблема в том, что покупатели действуют не из желания улучшить жилищные условия, а из страха не успеть. Это смещает спрос в сторону объектов, которые доступны к быстрому бронированию и помещаются в лимит семейной ипотеки. В результате анализ качества и цены объекта, а вернее, анализ адекватности цены отходит на второй план. Такой спрос, в свою очередь, краткосрочно подогревает рынок, но также одновременно создает риски перегретых ожиданий к началу 2026 года.

А после этого ажиотажа можно прогнозировать охлаждение спроса и просадку продаж в конце первого и начале второго квартала 2026 года. Именно этот период может стать временем самых значительных скидок, особенно по тем проектам, где темпы продаж проседают.

Стратегия застройщиков: субсидии, транши и рассрочки, но по "завышенной" цене

Особенно сильной просадка может быть в сегментах комфорт-класса и бизнес-минус, где доля ипотечных клиентов традиционно высока. Застройщики это понимают и заранее разрабатывают замещающие схемы. Здесь девелоперам приходится конкурировать со вторичным рынком, где цены часто на 10–30% ниже, чем на рынке новостроек: продавцы "вторички" покупали квартиры по ценам прошлых лет и получают прибыль даже при дисконте к сегодняшним ценам. При этом основным минусом с точки зрения покупателей становится необходимость оплаты в 100% кеш, особенно в условиях заградительно дорогой ипотеки для вторичного рынка.

В результате девелоперы стараются придумать новые схемы, которые позволяют покупателям войти в сделку без 100-процентного капитала. Сейчас на рынке популярны три программы: субсидированная ипотека, траншевая и рассрочки.

Субсидирование ставки: застройщики предлагают ипотеку по сниженным относительно рыночного уровня ставкам — на весь срок или на первый год, два.

Например, крупные застройщики обозначают ставку от 15% на весь срок при первоначальном взносе в 50%. Также есть программы со ставкой 3,5% на первый год или 5% на первые два года, правда, при первоначальном взносе не менее 60%.

Для сравнения, рыночная ипотечная ставка в конце 2025 года составляла около 22%.

Субсидированные ставки удешевляют первые годы кредита для заемщика, но при этом итоговая/рыночная цена квартиры часто остается выше средней по рынку. Такой подход позволяет сохранить маржу и одновременно предоставить покупателю привлекательный ежемесячный платеж на старте.

Траншевая ипотека: здесь механизм немного другой. Первоначальный взнос, как правило, невысокий, например 20%. Ставка по кредиту фиксируется на рыночном уровне 22%+, но кредит выдается в два транша. По первому — ежемесячные платежи получаются совсем небольшими (ниже платежа по семейной ипотеке). А со второго года начинаются высокие платежи по второму главному траншу.

Расчет этой схемы — на ожидаемое снижение рыночной ставки по ипотеке. Те, кто покупал квартиры с таким подходом год назад, сейчас оказываются в довольно сложной ситуации, когда платежи кратно выросли, а возможности рефинансировать кредит под более выгодные условия, по сути, нет.

Рассрочка от застройщика: рассрочки все больше превращаются в альтернативу ипотеке, особенно для покупателей, которые не имеют доступ к семейной ипотеке. Рассрочки чаще встречаются в более дорогих проектах, но сейчас они постепенно проникают и в комфорт-класс. Причем это не такой простой и выгодный инструмент как для застройщиков, так и для покупателей. При этой схеме расчетов на эскроу-счета поступает лишь та часть, которую фактически уплачивает дольщик, а остаток попадает гораздо позже.

Это снижает наполняемость эскроу-счетов даже при высоких продажах и делает проектное финансирование для застройщика более дорогим. В результате увеличивается финансовая нагрузка на девелоперов и повышаются их операционные риски в случае снижения платежеспособности дольщиков. Для покупателей рассрочка содержит риски крупных платежей в будущем, и если этой суммы нет, скажем, на депозите при гибридной схеме или не планируется продажа другой недвижимости, то вероятно расторжение договора. Хотя в российских реалиях крупных штрафов в таких случаях не предусмотрено, удешевление денег во времени и становится тем самым штрафом.

Застройщики пользуются периодом ажиотажного спроса, и цены поднимаются. А если добавить в это уравнение сокращение новых стартов, то вполне предсказуемо, что те из девелоперов, кто рискнул вывести на рынок новые проекты, делают это по высоким ценам — часто на уровне цен в почти готовых комплексах. Старт продаж перестает быть точкой, где можно рассчитывать на заметную скидку: застройщики закладывают высокую себестоимость еще на ранних этапах. На это влияет сразу несколько факторов: удорожание строительных материалов и рабочей силы, рост расходов на проектное финансирование, сокращение числа доступных земельных участков с приемлемой стоимостью и без дорогостоящих социальных обязательств.

На фоне роста цен одним из заметных трендов 2025 года стало распространение комбинированных ипотечных схем: покупатель получает часть суммы под льготную ставку (в пределах лимитов программы), а остальное — по рыночной ставке. Это позволяет превысить лимиты льготной суммы и добрать недостающую стоимость жилья, в том числе в Москве и других крупных городах, где цена сильнее превышает региональные лимиты. Банки и застройщики предлагают стандартизованные комбопродукты, а регуляторы допускают такие схемы при соблюдении лимитов.

Для покупателей: как успеть оформить ипотеку по старым условиям

Если принято решение поспешить до вступления условий 2026 года, то действовать нужно уже сейчас.

Важно одобрить ипотеку заранее. Для этого необходимо максимально быстро собрать полный пакет документов. После чего нужно получить предварительное одобрение на срок от 60 до 120 дней, что дает покупателю комфортный запас времени. Это позволяет спокойно выбрать объект, не подталкивая себя к поспешному решению из-за изменения условий банка.

Для этого необходимо максимально быстро собрать полный пакет документов. После чего нужно получить предварительное одобрение на срок от 60 до 120 дней, что дает покупателю комфортный запас времени. Это позволяет спокойно выбрать объект, не подталкивая себя к поспешному решению из-за изменения условий банка. Подайте заявку в несколько банков / используйте ипотечного брокера. Это ускорит подписание договора и позволит сравнить сроки выдачи и требования к созаемщикам.

Это ускорит подписание договора и позволит сравнить сроки выдачи и требования к созаемщикам. Важно выбирать не только ставку, но и анализировать сам объект. Маркетинг в конце 2025 — начале 2026 года особенно активен, есть реклама с новогодними скидками в 26% и даже в 35%. Но важно смотреть глубже: на качество покупаемого объекта недвижимости, адекватность его цены относительно вторичного рынка, потенциал роста цены и развития локации, соответствие покупки вашей личной финансовой стратегии и вашим целям. Иногда правильнее и вовсе отказаться от покупки и от возможности взять семейную ипотеку.

Маркетинг в конце 2025 — начале 2026 года особенно активен, есть реклама с новогодними скидками в 26% и даже в 35%. Но важно смотреть глубже: на качество покупаемого объекта недвижимости, адекватность его цены относительно вторичного рынка, потенциал роста цены и развития локации, соответствие покупки вашей личной финансовой стратегии и вашим целям. Иногда правильнее и вовсе отказаться от покупки и от возможности взять семейную ипотеку. Поскольку январь — традиционное время скидок, то можно попытаться воспользоваться этой тенденцией. При этом важно подстраховаться и иметь надежный запасной вариант в виде брони, если ставка на скидки не сработает. При оптимистичном сценарии, возможно, вам удастся приобрести более качественный объект. В периоды высокой турбулентности такая опция становится особенно ценной: она защищает от внезапных изменений и скачков, которые могут произойти буквально в течение нескольких недель.

При этом важно подстраховаться и иметь надежный запасной вариант в виде брони, если ставка на скидки не сработает. При оптимистичном сценарии, возможно, вам удастся приобрести более качественный объект. В периоды высокой турбулентности такая опция становится особенно ценной: она защищает от внезапных изменений и скачков, которые могут произойти буквально в течение нескольких недель. Рассмотрите альтернативные финансовые инструменты. Не всегда именно семейная ипотека дает наилучший результат. Может оказаться, что рассрочка от застройщика или траншевая ипотека обеспечивают более мягкую финансовую нагрузку и меньшую переплату. Важно сравнивать разные сценарии и моделировать платежи на весь срок, а не только на первые годы.

Не всегда именно семейная ипотека дает наилучший результат. Может оказаться, что рассрочка от застройщика или траншевая ипотека обеспечивают более мягкую финансовую нагрузку и меньшую переплату. Важно сравнивать разные сценарии и моделировать платежи на весь срок, а не только на первые годы. Оцените комбоварианты осторожно: сравните итоговую переплату и эффективную ставку по смешанной схеме. Иногда лучше искать альтернативный объект дешевле, чем добивать стоимость рыночной частью кредита.

Тренды и прогнозы на 2026 год

Льготная ипотека не исчезнет — но станет точечной и адресной. Государство не отказывается от поддержки, но программы перераспределяются в пользу многодетных семей и стратегически важных регионов. Это приведет к новой волне сегментации спроса.

Государство не отказывается от поддержки, но программы перераспределяются в пользу многодетных семей и стратегически важных регионов. Это приведет к новой волне сегментации спроса. Финансовые продукты от застройщиков станут новым стандартом рынка. Крупные девелоперы начнут фактически выполнять функции микробанков: персональные графики, персонализированные ипотечно-финансовые сценарии, комбинированные ставки, buy-back программы (обратного выкупа), ипотечные калькуляторы с AI. Вполне обыденной может стать новая профессия финансового брокера при застройщике.

Крупные девелоперы начнут фактически выполнять функции микробанков: персональные графики, персонализированные ипотечно-финансовые сценарии, комбинированные ставки, buy-back программы (обратного выкупа), ипотечные калькуляторы с AI. Вполне обыденной может стать новая профессия финансового брокера при застройщике. Инвестиционный спрос вернется, но в другом виде. Ставки по депозитам стабилизируются, и инвесторы вновь обратятся к недвижимости. Но, вероятно, будут выбирать малые площади, заходить на поздних стадиях строительства, использовать схемы с низким первоначальным взносом.

Ставки по депозитам стабилизируются, и инвесторы вновь обратятся к недвижимости. Но, вероятно, будут выбирать малые площади, заходить на поздних стадиях строительства, использовать схемы с низким первоначальным взносом. Отдельные регионы могут вырасти сильнее крупных городов. Несмотря на высокую неопределенность, можно предположить рост цен в городах-миллионниках, регионах с крупными инфраструктурными проектами, включая новые территории, а также в городах со значимой промышленной базой и высокими зарплатами.

Несмотря на высокую неопределенность, можно предположить рост цен в городах-миллионниках, регионах с крупными инфраструктурными проектами, включая новые территории, а также в городах со значимой промышленной базой и высокими зарплатами. Покупатели станут финансово грамотнее. Думаю, 2026 год станет переломным: люди начнут сравнивать не ставки, а стоимость владения, учитывать амортизацию, выбирать проекты с низкими эксплуатационными расходами.

Ограничение "одна льготная ипотека на семью" делает поддержку более адресной, но одновременно создает давление на спрос и побуждает игроков рынка к инновациям в структуре продаж (субсидии, рассрочки, комбинированные схемы). В ближайшей перспективе это приведет к всплеску сделок и перераспределению спроса между инструментами. Для потребителя ключевое правило — действовать осознанно: считать итоговую нагрузку по кредиту, сравнивать с другими инструментами и с умом выбирать объект недвижимости, а не ориентироваться на скидки или низкие цены.

