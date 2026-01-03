Мнение

Тут все более-менее понятно, а тут — нет: какой будет жизнь автомобилистов в 2026 году

Игорь Моржаретто — о ценах и наполненности авторынка, а также законах и штрафах

Игорь Моржаретто , Член Общественного совета при МВД РФ, партнер аналитического агентства "Автостат"

Прописывать какие-то параметры и давать прогнозы с каждым годом становится все сложнее (но это моя работа), потому что слишком много неопределенностей, чуть ли не ежедневно возникают новые вводные.

"Стабильности [в мире] нет", — говорил герой фильма "Москва слезам не верит". Чего же ожидать, как будет развиваться автомобильная жизнь в России в 2026 году?

Авторынок: цены и продажи

Тут все более-менее понятно и пока нет никаких иных прогнозов, кроме одного: авторынок РФ в 2025 году ушел в минус и в наступившем останется примерно на том же уровне. Причины тоже те же: повышение утилизационного сбора (привело к взлету цен на все автомобили) и высокая ставка Центробанка (как следствие — резкое падение автокредитования).

При этом в декабре вступили новые правила расчета утилизационного сбора, а с 1 января проиндексированы и сами ставки этого налога. Постановление об их ежегодном увеличении на 10–20% было принято еще в 2024 году. Кроме этого, с января идет повышение НДС — до 22%. Понятно, что это все скажется на цене автомобилей и неизбежно приведет к сокращению объемов продаж. Есть, конечно, у дилеров небольшие складские запасы — то, что завезли до 1 декабря, до повышения утильсбора. С учетом низкого зимнего сезона их постепенно распродадут — думаю, до весны. Но все же продажи будут совсем невеликими — большинство из тех, кто планировал покупку, постарались сделать это до скачка тарифов. А потом мы увидим новые цены.

Впрочем, их уже начали повышать, как раз примерно с декабря, но пока помалу — по 1–3% в месяц, чтобы не пугать редких покупателей. После марта все эти факторы (утильсбор, повышение НДС, общая экономическая нестабильность и т.д.) сыграют и могут привести к резкому росту цен. Ситуация может немного выправиться — только во втором полугодии (как, впрочем, это происходило в 2025 году). Если не будет новых вводных.

Мы с коллегами по агентству "Автостат" по базовому прогнозу на 2026 год ожидаем продажи новых легковых машин на уровне, близком к 2025-му, то есть около 1,3 млн штук. Есть, правда, еще оптимистичный сценарий, когда рынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн (хотелось бы, но…). А вот при негативном — снижение до 1,2 млн машин.

Если говорить о денежном выражении, по оценке главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, в конце 2025 года средняя цена нового автомобиля превысила 3,5 млн рублей. Это уже за гранью добра и зла: не может бюджетный автомобиль стоить как "двушка" в среднем областном центре. А прогноз на 2026-й — еще плюс 10% (это минимум) к нынешней цене.

Есть предсказания-расчеты по продажам и куда более грустные, чем автостатовские.

Структура рынка

По мнению президента ассоциации РОАД ("Российские автодилеры") Алексея Подщеколдина, количество марок из КНР в 2026 году существенно не сократится. Ведь производство в Китае значительно превысило спрос. К тому же бренды (даже те, кто имеет небольшой объем продаж) смогут даже в нынешних условиях существовать и работать в России за счет дотаций правительства и своих материнских компаний. Плюс к тому часть марок постепенно переходит на сборку в России — под своими или новыми, уже российскими брендами.

Так что предложения для наших покупателей будут, а вот спрос… С этим сложнее.

Часть покупателей активнее переключится на вторичный рынок — соответственно, там случится некоторый рост. Но небольшой. Цены на вторичке тоже вырастут, хотя и не так радикально.

Так что изменится соотношение продаж новых автомобилей к подержанным.

В последние годы оно держалось на уровне 1 к 4, а сейчас будет 1 к 5. О чем это говорит? Автопарк быстро стареет, средний возраст легкового автомобиля приближается к 16 годам.

Что точно резко сократится, так это ввоз автомобилей по параллельному импорту. По нему новая система начисления утилизационного сбора ударила больнее всего (на многие популярные модели повысился на миллион и более рублей). Теперь явно число желающих заказать по альтернативным каналам мощный автомобиль любимой марки сильно уменьшится. То есть в целом ассортимент моделей сократится, в первую очередь в классе "бизнес" и выше.

Производство

В конце 2025 года были опубликованы результаты большого исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), где автопром назвали "худшей из отраслей экономики". А все потому, что вся отечественная промышленность в ушедшем году показала рост только 1%, а выпуск автомобилей снизился на 22%.

Я все же не стал бы приклеивать такие категорические ярлыки хотя бы потому, что автопром — отрасль, которая работает на рынок, а он у нас просел по целому ряду причин (см. выше). Кто сегодня может себе позволить работать на склад? Не те времена. Тот же "Автоваз" теоретически мог бы выпустить раза в два больше машин, но… В том же исследовании написано, что автопром — один из индикаторов состояния экономики в целом.

Пойдем на заводские площадки.

По итогам 2025 года стало ясно, что доля китайских авто на нашем рынке сокращается. Понятно, почему это происходит: открываются новые производства (пока чаще перезапускаются существующие), где собирают автомобили под родными, китайскими брендами или новыми российскими (из машинокомплектов нашего "восточного партнера"). Прямой импорт стал очень невыгодным.

Так, главным запуском 2025 года был старт производства автомобилей новой марки Tenet на заводе нашей компании АГР (Automotive Group) в Калуге (бывший Volkswagen).

В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов встречался с представителями СМИ и сказал, что российский автопром производит более 20 брендов легковых автомобилей, число моделей — более 50. Неужели так много? Я попытался посчитать, легковые автомобили каких брендов собирают в РФ: Lada, УАЗ, "Москвич", Solaris, "Эволют", "Аурус", Sollers, Xcite, Haval, "Амберавто", Eonix, Chery/Tenet, Jaecoo, Omoda, Exeed, Jetour, Voyah, Kaiyi, SWM, BAIC, Changan, JAC, Soueast, Belgee (их собирают в Беларуси)… Неплохо.

В ближайшее время ждем информацию о проекте "Атом": в середине декабря заявили, что серийная сборка уже стартовала на заводе "Москвич", но начало продаж назначено на весну. Продолжаются разговоры о будущей сборке премиальных автомобилей Hongqi. Вроде бы уже дозрел проект "Волга" — первая модель (Volga K50) получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Вероятно, случится перезапуск немногих оставшихся автозаводов.

Еще бы рынок под такие промышленные возможности соответствующий…

Премьеры

Тем не менее российский рынок продолжает оставаться интересным для производителей, и уже слышны обещания от продавцов представить ряд новых моделей в 2026 году. Всего их может быть более 40!

Из российских премьер самая важная, конечно же, новый кроссовер Lada Azimut. Его впервые показали летом 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а старт продаж серийной модели ожидается во второй половине 2026-го. Ульяновский автозавод обещает выкатить обновленный УАЗ "Патриот" — с новыми моторами, коробкой и изменениями в салоне. Новый семиместный рамный внедорожник представит компания "Соллерс". Уже в начале года стартуют серийные продажи электромобиля "Атом". "Москвич" начнет продавать кроссоверы моделей M70 и М90; их фотографии показали в конце декабря.

И конечно, новые модели выкатят китайские компании — их будет немало. Больше всего премьер обещают GAC, Changan и его суббренд Deepal. По три новейших образца может быть у марок JAC и Haval, минимум по две модели обещают привезти в салоны дилеров BAIC, Omoda и Tank.

Законы, правила и штрафы

Согласно новому ГОСТу, 1 января появилось аж 60 новых дорожных знаков. Неожиданностью для водителей это не стало: о них рассказали еще несколько месяцев назад, да и абсолютно новых среди них фактически нет. Так, доработка существующих в современных реалиях (разве что знак "Глухие на дороге").

Кроме того, с начала года резко повышается штраф за перевозку ребенка в автомобиле без специального удерживающего устройства (ДУУ). Напомню, прошедшим летом этот термин в ПДД был откорректирован, а разные эрзацы объявлены вне закона. Теперь штраф за отсутствие ДУУ — не 3, а 5 тыс. рублей, но только для обычных водителей. Для должностных лиц — уже 25–50 тыс., а для юридических — 200 тыс. Причем водителей-самозанятых приравняли к должностным лицам, а ипэшников — к юридическим (несмотря на многочисленные протесты со стороны профессионального сообщества).

При том что жизнь ребенка бесценна, боюсь, что, так резко повысив штрафы, Госдума породила другую проблему: таксисты будут избегать брать заказы от семей (особенно с двумя детьми). Не у каждого есть в багажнике полноценное кресло, а два — и вовсе никогда (они занимают все пространство).

Еще в 2026 году в России сразу в нескольких регионах решили увеличить транспортный налог, в том числе для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. Как правило, эту категорию раньше облагали щадящими пошлинами, но тут решили ставки повысить и для них.

В марте ожидается два события, касающиеся автошкол. Во-первых, заработает их рейтинг — дабы будущие курсанты могли выбрать самую "правильную". Правда, параметры рейтинга пока не утверждены. И непонятно, как он поможет в случае, если в городке всего одна автошкола. Во-вторых, вступают в действие новые программы обучения. Там много интересных изменений — например, увеличивается число практических занятий, а теоретические частично можно будет (совершенно законно и по строгим правилам) проводить онлайн.

В марте также вступит в силу закон о локализации такси. Заниматься перевозками можно будет только на отечественных машинах, причем определенных моделей и марок (список тоже пока неизвестен). В правительстве считают, что эта мера простимулирует продажи автомобилей отечественного производства. А вот в профессиональном сообществе уверены, что большая часть таксистов (особенно самозанятых, для которых это не основная профессия, а приработок) уйдет в серую зону.

А еще в который раз ждем, что в 2026 году камеры начнут вычислять водителей без полисов ОСАГО. Вроде как необходимый функционал у комплексов все же уже есть, базы данных страховых компаний и ГАИ согласованы. Если система все-таки заработает (теперь клянутся, что осенью), водитель без полиса будет получать не более одного штрафа в день. В первый раз — 800 рублей, во второй — 3 тыс., а далее по 5 тыс. рублей ежедневно. Думаю, в таком случае число незастрахованных действительно может резко сократиться.

Еще, видимо, нас ждут поправки в ПДД и КоАП по поводу разных средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пит-байков — наболело!

Надо сказать, что перед написанием текста я посмотрел свои прогнозы на 2025 год. Многие из них оправдались, хотя, стоит признать, некоторые цифры и не совпали. Например, по моим подсчетам и надеждам, средняя цена нового авто должна была быть ниже. Но в том январе не было информации, что в конце года стоит ждать больших изменений по утильсбору, а ключевая ставка ЦБ все еще останется столь высокой (хоть, конечно, и допускался такой вариант). Да и систему фотофиксации отсутствия полиса ОСАГО, как я отметил, снова не запустили… Ждем.

