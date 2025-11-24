Мнение

Выбирать по-новому: кому стоит опасаться рейтинга автошкол

Игорь Моржаретто — о том, как создание рейтинга автошкол может повлиять на будущих водителей, сами учебные учреждения и аварийность в стране

© Эрик Романенко/ ТАСС

Государственная дума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании рейтинга автошкол. Но это пока рамочный документ, а конкретные показатели позже определит правительство.

Какие критерии туда должны войти и как выбор автошкол протекает сейчас?

Вторая попытка

Заниматься разработкой установленных правительством показателей эффективности автошкол будут в МВД. На сайте этого же ведомства информация станет общедоступной, сведения будут регулярно обновляться. Кроме того, все желающие смогут оставить отзывы о своем обучении. Так что будущие автомобилисты смогут узнать о качестве подготовки в каждом учебном заведении как по определенным параметрам, так и отталкиваясь от мнений обычных граждан.

Надо сказать, что Госавтоинспекция давно хотела ввести такие рейтинги, где бы учитывались результаты сдачи экзаменов и аварийность с участием выпускников автошкол. Первая попытка случилась еще пять лет назад. Тогда даже подготовили проект постановления правительства. По этому документу региональные подразделения должны были публиковать ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки (или не сдавших вообще), а также число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников. Полученные данные, как отмечали в ведомстве, не только будут полезными для будущих курсантов; их нужно будет учитывать для назначения внеплановых проверок организаций. Но этот проект тогда принят не был.

А вот попытка №2 оказалась удачной. И Госдума свою часть работы выполнила — документ принят. Теперь проект должны принять в Совете Федерации и подписать президент. Впрочем, никаких затруднений я тут не вижу. Так что стоит ожидать, что через полгода он действительно вступит в силу.

Претензии к автошколам

За это время сотрудники Госавтоинспекции как раз и сформируют список критериев эффективности работы автошкол по программам обучения водителей. А к работе автошкол у ведомства есть серьезные претензии.

Так, по данным ГАИ, в 2024 году только 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза. То, что только у каждого седьмого кандидата получается сдать практический экзамен в городе, — это, конечно, плохо. Значит, реально существует разрыв между тем, как и чему учат в автошколах, и требованиями Госавтоинспекции, которая непосредственно принимает экзамены.

Здесь работа идет. Так, с марта 2026 года будут внесены изменения в программы обучения. Например, увеличится количество часов, отведенных на практику. Для категории "В" (легковые автомобили) — с 56 до 58 для обучения на "механике" и с 54 до 56 — для тех, кто выбрал "автомат".

Некоторые комментаторы отмечают также проблему с аварийностью среди молодых водителей — мол, она растет. Я, честно говоря, таких цифр не нашел. Например, в свежем отчете "Дорожно-транспортная аварийность в РФ за девять месяцев 2025 года" прямо написано: количество ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет сокращается. За январь — сентябрь 2025 года их произошло 5,4 тыс., что на 5,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось и число погибших — до 536 человек (-7,6%) и раненых — 7,5 тыс. (-6,2%). Само собой, эти показатели должны стремиться к нулю, но все же факт налицо. А вот у кого наметился серьезный рост — так это у очень опытных водителей со стажем от 25 лет — на 4,4%.

Есть еще такой факт, на котором акцентируют внимание авторы отчета: увеличение количества ДТП, совершенных водителями в возрасте менее 18 лет. И даже рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, которые совершили водители в возрасте от 14 до 16 лет. Но у них, само собой, никакого водительского удостоверения еще и не было.

Для справки В отчете "Дорожно-транспортная аварийность в РФ за девять месяцев 2025 года" также отмечается, что в большинстве ДТП (77,6%) с участием детей-водителей они управляли мотоциклами и тому подобной техникой. Всего в течение девяти месяцев 2025 года произошло 1 968 (+11,2%) таких происшествий, в которых погибли 56 (+21,7%) детей и 1 940 (+10,9%) получили ранения. А еще было зарегистрировано 659 ДТП, в которых дети-водители управляли так называемыми питбайками, которые, по сути, не транспортное средство, а спортивный инвентарь, не предназначенный для участия в дорожном движении и не подлежащий государственной регистрации. В таких авариях погибли 23 ребенка, 753 получили ранения. Также зарегистрировано 98 ДТП, в которых дети управляли квадроциклами; погибли 5 несовершеннолетних и 117 получили ранения. Показать еще

Критерии оценки

Что касается действующих автошкол, то, по данным ГИБДД, в России на начало 2025 года работало более 7,5 тыс. таких учебных заведений.

Как считают авторы закона, большинство людей при выборе автошколы ориентируются на стоимость обучения и ее расположение, а вовсе не на качество подготовки. А много ли они знают про это качество? Поэтому такой рейтинг нужен, можно сказать — необходим.

Автошколы, в свою очередь, тоже вроде бы не возражают.

Однако здесь возникает разумный вопрос — а от каких критериев будет зависеть этот публичный рейтинг?

Если будет учитываться только количество аварий, в которые попадают выпускники автокурсов в течение первых двух лет, а также то, насколько успешно они сдают экзамены в ГИБДД, — этого мало. Некоторые представители автошкол даже заявляют, что прямой связи между качеством обучения и аварийностью нет. Потому что вряд ли есть школы, где преподаватель объясняет, как ездить по "встречке" и когда можно проезжать на красный свет. Податливость нарушениям определяют личные качества водителя и стиль вождения (в том числе принятый в том или ином регионе).

Кроме того, представители автошкол отмечают, что именно сотрудники ГАИ (а не они) принимают решение о выдаче водительских прав и допуске гражданина к управлению автомобилем. И, мол, если человек плохо, опасно водит, то, может, просто не выдавать ему водительское удостоверение?

Я же люблю рейтинги. С ними удобно жить.

Вот, например, рейтинг гостиниц: присвоили такой-то пять звезд — значит, тут все очень хорошо, хотя и дороговато. А вот три звезды для меня — то, что надо: и цена, и качество соответствуют. Процедура сертификации гостиниц у нас в стране обязательная, классифицируют их по десятку самых разных показателей, среди которых и требования к оснащению, персоналу, доступности услуг, безопасности. Учитывается географическое расположение, целевое назначение — для семейного отдыха, деловых поездок, экотуризма или оздоровительных программ, вместимость. Даже тип конструкций и материалов идет в расчет. Все это (и многое другое) — в рамках единых государственных стандартов.

"Профессиональное сообщество автошкол надеется на активное взаимодействие с разработчиками этих нормативных актов. Ведь, кроме предложенных критериев, есть и результаты проверок контрольно-надзорных органов, которые можно (и нужно) учитывать при формировании рейтинга автошкол. Есть и другие аспекты, важные для потребителей образовательных услуг. Например, удаленность учебной площадки для обучения вождению", — отметила в беседе со мной президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Так, у одних автошкол площадка в пешей доступности, у других — за несколько десятков километров, а иногда и вовсе в другом регионе. "На рейтинг, на наш взгляд, должна повлиять и недобросовестная реклама: если на сайте автошколы открыто заявляется о сокращении часов программ (а это грубое нарушение) — об этом, безусловно, должен знать потребитель", — считает Шутылева. Кроме того, она отмечает, что, если у автошколы есть дополнительные услуги сверх обязательной программы (у кого-то контраварийное вождение, у кого-то детский картинг), — "это тоже должно стать плюсом в рейтинге". Есть еще ряд других важных аспектов. Квалификация преподавательского состава, например, и не только.

А пока так

В общем, критерии и показатели должны охватывать разные стороны работы автошкол, их влияния на будущих водителей.

Пока же при выборе автошколы нужно прежде всего посмотреть, если ли у образовательного учреждения все положенные документы (такая информация есть на сайте Госавтоинспекция.рф). Можно (и нужно) узнать мнение тех, кто эту школу уже закончил, — например, в комментариях на том же сайте. Кроме того, можно попробовать наведаться в автошколу и посмотреть техническую составляющую — автомобили, площадки (здесь может потребоваться помощь действующих водителей).

Объективный рейтинг может действительно стать эффективным инструментом при выборе автошколы. Будет куда более понятно (и безопасно), стоит ли нести свои деньги в ту или иную организацию для "обучения на права".

Рейтинг к тому же быстро (надеюсь, что так) приведет к тому, что "помрут своей смертью" разные школы-однодневки, которые в основном не знания дают, а торгуют документами об окончании. Если же появятся подобные рейтинги, это значительно повысит конкуренцию между организациями, увеличит качество подготовки, отметил заместитель министра МВД Игорь Зубов.

Что в конечном итоге приведет к повышению безопасности движения на дорогах.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru