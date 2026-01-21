Эксперт Выломов: законопроект о защите от "эффекта Долиной" требует доработки

Принятие документа в текущей версии может привести к смене потенциально пострадавших сторон местами, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Законопроект по защите покупателей жилья от "эффекта Долиной" требует доработки - его принятие в текущей версии может привести к смене потенциально пострадавших сторон местами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о недопустимости признания сделок с жильем недействительными, если покупатель не знал об обмане продавца третьими лицами. В таком случае покупатель будет считаться добросовестным, пока не доказано иное. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

"Предлагаемый текст законопроекта, действительно, повышает защиту покупателей. Однако при этом вполне может сформироваться уже перекос в сторону покупателей - все ключевые риски сделки перекладываются на продавцов <...> В таких случаях повышается риск, что покупатели сознательно будут закрывать глаза на странные обстоятельства (существенное занижение цены, спешка и пр.). И большой вопрос, как суды будут трактовать саму формулировку "должен был знать об обмане", учитывая отсутствие четких критериев. В то же время, если законопроект примут в первом чтении, формулировки можно будет скорректировать и доработать ко второму чтению", - отметил Выломов.

По словам эксперта, появление законопроекта по защите от "эффекта Долиной" является закономерным. Согласно тексту проекта, покупатель будет считаться добросовестным по умолчанию, поскольку именно продавцу предстоит доказывать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. При такой схеме под удар попадут продавцы недвижимости, особенно действующие под психологическим давлением. Фактически, есть риск, что проблема не будет решена, а только "перевернута": потенциально пострадавшие стороны просто поменяются местами.