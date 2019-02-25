Силуанов не исключил временного повышения цен на жилье при переходе на эскроу-счета

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному небольшому росту цен на жилье, но эта мера позволит нивелировать все риски для граждан. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Не исключен временный небольшой рост стоимости с одной стороны, но, с другой стороны, это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику", - отметил он.

"По оценкам Центрального банка, средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%", - добавил Силуанов. При этом, по его словам, переход на эскроу-счета сохранит на рынке недвижимости только застройщиков "с хорошим бэкграундом" и собственными финансами.