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Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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Комитет Думы по ЖКХ предложил создать согласительную комиссию по закону о хостелах

Члены комитета также не поддержали предложение вынести закон на новое голосование и преодолеть вето Совфеда

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании во вторник принял решение предложить палате создать согласительную комиссию по отклоненному 13 марта Советом Федерации закону о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

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Предложение о создании комиссии на заседании комитета официально озвучил первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов ("Единая Россия"). "Считаем, что аргументы наших коллег мы должны послушать, - сказал он. - Мы должны согласительную комиссию сформировать". Депутат при этом подчеркнул, что комиссия должна собраться в ближайшее время. Одновременно с этим члены комитета не поддержали предложение его председателя Галины Хованской ("Справедливая Россия") вынести закон на новое голосование и преодолеть вето Совфеда.

"Сегодняшнее решение - создать согласительную комиссию. И через три месяца, если не будет принято решение, мы преодолеваем вето. Максимум, что мы можем для них [для членов Совфеда] сделать, пойти навстречу", - сказала Хованская журналистам по итогам заседания комитета, подчеркнув, что все три оппозиционные фракции "жестко высказались за преодоление вето". Состав согласительной комиссии уже предварительно согласован, сказала Хованская, не уточнив, кто именно в нее войдет.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

Теги
РоссияХованская, Галина Петровна"Единая Россия""Справедливая Россия"Пахомов, Сергей АлександровичЗакон о запрете размещать хостелы в жилых домах
Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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Со стороны ГД в нее войдут глава комитета по жилищной политике Галина Хованская, ее первый заместитель Сергей Пахомов, а также депутаты Николай Гончар, Сергей Катасонов и Алексей Куринный
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