В Думу внесли постановление о создании согласительной комиссии по закону о хостелах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ во вторник внес на рассмотрение палаты проект постановления о создании согласительной комиссии по доработке ранее отклоненного Советом Федерации закона о запрете хостелов в жилых помещениях в многоквартирных домах. Текст размещен в думской электронной базе .

В проекте говорится о том, что комитет ранее решил по предложению Совфеда создать согласительную комиссию. Со стороны Госдумы в нее войдут глава комитета по жилищной политике Галина Хованская, ее первый заместитель Сергей Пахомов, депутаты Николай Гончар, Сергей Катасонов и Алексей Куринный. Сопредседателем комиссии предлагается избрать Хованскую.

"Установить срок работы в составе согласительной комиссии избранных в нее депутатов Государственной думы до 6 июня 2019 года", - говорится в проекте постановления.

13 марта Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, который предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, верхняя палата поддерживает концепцию закона, но предлагает перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создать переходный период для бизнеса.

Как сообщил в понедельник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивали на том, чтобы преодолеть вето Совета Федерации, но депутаты от "Единой России" выступили за создание согласительной комиссии и перенос срока вступления закона в силу на начало июля.