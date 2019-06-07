"Открытие" одобрило проекты уже более чем на 52 млрд руб. в рамках механизма эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" в рамках проектного финансирования уже одобрил более 50 проектов в сфере жилищного строительства на общую сумму более 52 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава объединенного корпоративно-инвестиционного блока банка Виктор Николаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Для нас проектное финансирование в сфере жилищного строительства является целевой отраслью. Не только проектное финансирование, но и ипотечное кредитование. В настоящий момент мы приняли решение более чем на 52 млрд рублей в рамках механизма эскроу, и в той или иной степени проработки и готовности около 50 проектов", - сказал он.

По словам Николаева, "Открытие" работает с застройщиками из целого ряда городов. "Мы работаем не только в Москве и Санкт-Петербурге, крупнейших, конечно же, регионах по жилищному строительству с точки зрения размера рынка, но и в Красноярске, Казани и прочих крупных городах. И первый эскроу-счет мы открыли в Красноярске", - пояснил собеседник агентства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.