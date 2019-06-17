Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

ТАСС, 17 июня. Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Наибольший средний размер ипотечного кредита (среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксирован в Москве (4,68 млн руб.), Московской области (3,52 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн руб.), и Ленинградской области (2,75 млн руб.).

Средний размер ипотечного кредита возрос во всех возрастных категориях заемщиков. При этом самое существенное увеличение отмечено среди заемщиков старше 65 лет - показатель вырос на 38,4% (на 228,9 тыс. руб.), до 0,83 млн руб. (в первом квартале 2018 г. - 0,60 млн руб.).

Рост жилищного кредита для клиентов моложе 25 лет составил 16,8%. Средний размер кредита на покупку жилья среди заемщиков от 25 до 29 лет увеличился на 17,9%, в категории от 30 до 39 лет - на 16,7%, от 40 до 49 лет - на 17,2%. В группе от 50 до 59 лет отмечен рост на 17,8%, а граждане в возрасте от 60 до 65 лет увеличили средний размер кредита на 26,4%.

Самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в первом квартале 2019 года брали клиенты в возрасте от 40 до 49 лет - в среднем 2,55 млн руб., наименьшие суммы брали в долг люди старше 65 лет - в среднем 0,83 млн руб.

"Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки - это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 7,5%, принятое в пятницу, закрепит тенденцию на снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке. По ее словам, ЦБ не видит "пузыря" в потребительском кредитовании и ипотеке, однако такие "пузыри" могут возникнуть и создавать риски финансовой стабильности. Для их предупреждения Банк России принимает макропруденциальные меры.