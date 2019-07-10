Комитет Думы поддержал проект о новом порядке онлайн-собраний собственников жилья

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) без принятия решения об этом на очном собрании.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в июне 2018 года депутатом Павлом Качкаевым, а также Александром Сидякиным в период исполнения им полномочий депутата Госдумы. Последняя редакция законопроекта поступила в конце марта 2019 года.

"У нас подготовлено положительное заключение на этот законопроект. Мы рекомендуем его принять в I чтении 16 июля", - сказала на заседании глава комитета Галина Хованская.

Согласно предлагаемым поправкам в Жилищный кодекс, для проведения общего собрания собственников квартир в форме заочного голосования через ГИС ЖКХ теперь не будет требоваться принятие соответствующего решения большинством голосов в ходе обычного собрания собственников. "Возможность провести голосование в ГИС ЖКХ появилась с 1 января 2018 года. Однако процедура осложняется необходимостью проведения голосования в обычном формате", - пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Сергей Пахомов.

Ранее правительство поддержало законопроект с учетом его доработки ко II чтению. В частности, отмечалось, что необходимо предусмотреть информирование граждан о правилах доступа собственников помещений к ГИС ЖКХ.

Инфосистема ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью можно проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Система должна объединить всех участников рынка ЖКХ - федеральные органы власти, местные администрации и непосредственно жильцов.