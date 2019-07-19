Эксперты заявили об отсутствии предпосылок для ипотечного кризиса в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Предпосылок для формирования ипотечного кризиса в России по аналогии с американской моделью в настоящее время не существует, считают эксперты, опрошенные ТАСС, комментируя данные исследования АКРА по ипотечному рынку.

Накануне рейтинговое агентство АКРА в исследовании сообщило, что расходы бюджета на покрытие дефолтов по ипотечным бумагам (ИЦБ) в случае неблагоприятного сценария развития экономики могут составить от 0,9 трлн до 1,5 трлн рублей. Аналитики агентства также предложили проект развития ипотечного рынка в России, который не позволит повторить модель в США, приведшую к кризису 2007-2009 годов.

"Доля ипотечных кредитов в ВВП низкая. В Америке выдавали кредиты даже собакам, всем подряд. У нас такой ситуации нет. В России настолько тщательный отбор ипотечных заемщиков, и есть требование ЦБ о 20% первоначального взноса, и просрочка, которая есть, все говорит о том, что у нас вряд ли возможно", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С этим мнением согласна руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Она сообщила ТАСС, что качество ипотечного портфеля в России обеспечивает низкая доля займов без первоначального взноса. "На российском рынке кредиты без первоначального взноса составляют 1-2%, в то время как доля кредитов с низким первоначальным взносом больше, но все равно не превышает 20%. Это характеризует совокупное качество, во-первых, ипотечных портфелей, а во-вторых, более жесткие регламентируемые подходы российских кредитных организаций при выдаче ипотечных долгов длительного обслуживания своим заемщикам", - сказала эксперт.

Генеральный директор Российского агентства строительного комплекса Николай Алексеенко также указал на то, что процесс одобрения ипотеки в России проходит в несколько этапов, а возможность получить кредит без ипотечного взноса практически исключается. "В российских реалиях доступ к получению кредитования предоставляется после проверок платежеспособности, и, как минимум, при условии 20% первоначального взноса, чего как раз не было в США. Так, к примеру, сегодня просрочка по жилищным кредитам в России не превышает 1,1%, что является низким показателем, который говорит о хорошем уровне надежности российских заемщиков", - сказал Алексеенко ТАСС.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев также заявил журналистам, что рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований. Он подверг критике предложенную АКРА модель развития рынка, связанную с ростом многотраншевых ипотечных облигаций. По его мнению, именно этот фактор, со сложной структурой и распределением риска, привел к масштабному финансовому кризису на западе.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал мнение, что аналитика АКРА создает социальную напряженность и негативно влияет на рынок жилой недвижимости в целом. "Подобная аналитика вводит в заблуждение граждан относительно рынка ипотеки и оказывает негативное влияние на рынок жилой недвижимости в целом. Мы считаем, рейтинговое агентство АКРА такими заявлениями создает социальную напряженность и ставит под сомнение принятые президентом, правительством и Банком России решения", - сказал замминистра.

Об ипотечных ценных бумагах в России

"Фабрика ИЦБ" - механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ и с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

"ИЦБ, обеспеченные, в частности, поручительством ДОМ.РФ, являются однотраншевыми ИЦБ, и не так давно они были позволены регулятором рассматриваться банками как обычные облигации. Можно однозначно утверждать, что мегарегулятор финансового рынка, Банк России, исследовал данную проблематику и на основе полученных выводов приравнял такие ИЦБ к обычным облигациям, таким образом они были отнесены к активам с более низким коэффициентом риска", - пояснила Артемьева.

Генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук сказал ТАСС, что инструмент ИЦБ играет важную роль поддержки ипотечного рынка в России. Он назвал ИЦБ важной составляющей системы поддержки ипотечного рынка. "Факторов ее успешности два - контроль рисков как на этапе выдачи кредитов банками, так и при формировании пулов кредитов, которые обеспечивают транши ИЦБ. По нашему мнению, текущие стандарты и практики риск-менеджмента в этой сфере достаточно консервативны", - сказал Лукашук.

В 2017-2018 гг. состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" на сумму более 195 млрд рублей.