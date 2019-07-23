Банк России одобрил стандарт ипотечного кредитования ДОМ.РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России одобрил стандарт ипотечного кредитования, разработанный ДОМ.РФ в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

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"Стандарт был в целом одобрен Банком России как инициатива, направленная на развитие рынка ипотечного кредитования, защиту интересов участников кредитных отношений и повышение качества кредитных продуктов", - отмечается в сообщении.

Заявки кредиторов о присоединении к стандарту будут направляться в ДОМ.РФ, добавляют в сообщении компании. Сейчас ДОМ.РФ работает над присоединением к стандарту крупных игроков рынка. В компании отмечают, что в стандарт могут быть со временем внесены изменения, так как рынок ипотеки в России развивается.

ДОМ.РФ при участии Банка России начал разработку стандартов ответственного ипотечного кредитования в ноябре 2018 года. Он носит рекомендательный характер и не влечет дополнительных расходов для банков. Стандарт ответственного ипотечного кредитования подробно описывает весь процесс взаимоотношений банка с заемщиком. Он предлагает регулировать рекламу и особенности продвижения ипотечных продуктов, а также рекомендует не одобрять предоставление ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% и если заемщик сформировал первоначальный взнос за счет кредитных средств.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.