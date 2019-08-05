Как правильно застраховать квартиру

В России с 4 августа вступил в силу закон о добровольном страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Он предполагает, что теперь каждый регион сможет создавать собственную программу страхования, в которой пропишет состав рисков, актуальных для каждой конкретной территории. Покупка полиса будет добровольной, а в случае ЧС владелец застрахованного жилья получит возмещение не только от государства, но и от страховщиков.
Система страхования жилья уже около 20 лет работает в Москве, но в других регионах программы еще только должны появиться. Тем не менее самостоятельно застраховать квартиру или дом можно и сейчас. Рассказываем, как это сделать.
Что можно застраховать в квартире?
Практически что угодно:
- Конструктивные элементы — стены, пол, потолок, перегородки, балкон или лоджию.
- Инженерное оборудование — скрытые коммуникации, трубы, проводку, счетчики и т. д.
- Внутреннюю отделку — обои, напольное покрытие, двери, окна и т. п.
- Движимое имущество — мебель, технику, одежду и т. д.
При этом у компаний могут быть исключения, которые они не возмещают в рамках жилищного страхования (драгоценности, документы и т. д.), или лимиты — например, застрахуют только те личные вещи, которые стоят до 100 тыс. рублей за предмет.
Застраховать можно и свое право на какую-либо собственность (титульное страхование). Такой полис может пригодиться при покупке квартиры на вторичном рынке — если переживаете, что продавец окажется мошенником или уже после сделки кто-нибудь из его родственников ее оспорит. А значит, есть риск остаться без жилья и втянутым в судебные разбирательства. Как раз титульная страховка должна покрыть убыток в подобной ситуации.
От каких рисков можно застраховать жилье?
В ЦБ отмечают, что чаще всего имущество в России страхуют от:
- пожаров — учитывается и ущерб от задымления, гари или если пожарные зальют помещение при тушении;
- заливов — если прорвет батареи, трубы или затопят соседи;
- противоправных действий третьих лиц — на случай кражи, грабежа, разбоя, вандализма или если кто-то сознательно повредит имущество.
Но среди страховых рисков могут быть и другие. Например:
- взрыв газа;
- удар молнии;
- падение летательных аппаратов и их частей;
- стихийные бедствия.
Зачастую компании включают все эти пункты в типовые решения и предлагают уже готовую страховку. Туда же, как правило, входит и страхование гражданской ответственности. Эксперты настоятельно рекомендуют оформлять такую страховку. Она поможет, если, например, зальете соседей, — ущерб им возместит страховая.
Но есть и исключения — компании редко покрывают убыток, полученный при террористическом акте (хоть это и противоправное действие), во время военных действий или общественных волнений. А если и соглашаются страховать эти риски, то увеличивают стоимость полиса.
И сколько придется заплатить за страховку?
Чем больше сумма возмещения или чем больше рисков учитывает страховка, тем дороже полис. В типовых решениях страховые обычно предлагают на выбор около трех-четырех вариантов цены.
Если планируете составлять полис индивидуально, то и страховые суммы тоже нужно будет указывать самостоятельно.
Важно помнить, страховка — это не способ заработать, а возможность компенсировать потери. Поэтому при наступлении страхового случая компания возместит только тот ущерб, который определит экспертиза и в пределах страховой суммы. При этом максимальный размер страховой выплаты не может быть больше действительной или рыночной стоимости имущества на момент заключения договора. Так что не пытайтесь застраховать на 10 млн рублей квартиру, которая со всем имуществом стоит 5 млн рублей. В этом просто нет смысла — никто на это не согласится. Получить страховку сразу от двух компаний тоже не выйдет — они просто поделят сумму и заплатят не больше, чем стоит имущество.
Кстати, страховые компании могут поднимать цену полиса из-за некоторых рисков — например, если квартира планируется под сдачу. Или в договор можно внести дополнительные условия — страховка покроет услуги адвоката, если придется судиться с соседями, или проживание в гостинице, если квартира сильно пострадает, а жить больше будет негде.
А можно как-то сэкономить на страховке?
Узнайте, можно ли использовать франшизу. По сути, это часть убытков, которую клиент готов взять на себя. Чаще всего она может быть:
- Условная — компания не будет возмещать ущерб, если он равен размеру франшизы, и возместит его полностью, если он больше.
- Безусловная — франшиза вычитается из суммы компенсации.
То есть если в пожаре квартира пострадала на 100 000 рублей, а полис был с безусловной франшизой на 10 000 рублей, то страховая выплатит только 90 000 рублей. Экономят в данном случае все — страховая при наступлении страхового случая, клиент — на цене полиса. Но нужно заранее оценить риски: стоит ли экономить на полисе или лучше купить страховку без франшизы и не переживать о незапланированных тратах.
А можно застраховать квартиру, если она мне не принадлежит?
С одной стороны, закон этого не запрещает. Страхователь (тот, кто покупает страховку) и выгодоприобретатель (кто получает страховую выплату) могут быть разными людьми. Но у выгодоприобретателя должен быть интерес в сохранении имущества, основанный на законе или договоре. Обычно это может быть право собственности.
При этом договор страхования можно заключить, не указывая имя выгодоприобретателя. Тогда в договоре в графе "выгодоприобретатель" будет указано "за счет кого следует".
Однако ЦБ обращает внимание, что без документов, подтверждающих право собственности, застраховать получится только свое имущество в чужой квартире, да и то если сможете это доказать. Так что лучше уточнять у конкретной страховой компании, предоставляет ли она подобную услугу или проще будет уговорить собственника оформить страховку.
Можно отказаться от договора страхования?
С 1 января 2018 года покупатели страховки могут воспользоваться "периодом охлаждения" — минимум 14 дней, отказаться от услуги и вернуть деньги. Этот период действует, только если клиент заключил договор как физическое лицо и покупал услугу добровольного страхования.
Кроме того, все условия "периода охлаждения" обязательно указываются в правилах страхования компании, договоре или дополнительных соглашениях к нему. Если такой информации нет, то это нарушение закона.
ЦБ также напоминает, что деньги не вернут, если уже наступил страховой случай, или если страховка — исключение из правил, или если "период охлаждения" уже закончился. В последнем случае договор можно расторгнуть на общих основаниях с учетом условий, которые в нем прописаны. Также на специальном сайте регулятор объясняет, что делать, если передумали и решили отказаться от страховки.
Как выбрать страховую компанию?
При выборе страховой ЦБ советует обратить внимание на:
- Лицензию.
У компании должна быть лицензия на конкретный вид страхования — в случае с жильем это добровольное имущественное страхование. Проверить это можно на сайте ЦБ, с помощью справочника участников финансового рынка на портале "Финансовая культура" или просто набрав название компании в поисковике "Яндекс" — легальный сайт отмечен специальным значком "Реестр ЦБ РФ".
- Тарифы.
Если речь идет о видах страхования, где ЦБ устанавливает требования для них. В любом случае слишком низкие цены могут быть признаком мошенничества.
- Репутацию.
Регулятор советует ориентироваться на известные компании с хорошими отзывами, которые давно работают на рынке.
- Условия договора.
"Требуйте полный вариант договора, потому что на полисе часто может быть прописано далеко не все. Особенно уделите внимание признакам страхового случая. Изучите, на что страховка не распространяется. Уточните у представителя компании процедуру возмещения ущерба в различных ситуациях, расспросите о сроках".
Что делать, если произошел страховой случай?
Страховые компании советуют соблюдать простой порядок действий:
- Обратитесь в экстренные службы или к специалистам коммунальных служб.
- По возможности постарайтесь спасти имущество, документы, деньги или драгоценности. Но помните о безопасности — не надо бросаться за документами в огонь!
- Обратитесь в компанию, которая застраховала имущество, и сообщите о случившемся. В договоре может быть указан срок, в течение которого нужно связаться со страховщиком. Если опоздать, компания имеет право отказать в выплате страховки.
- Соберите документы — их список можно уточнить в договоре, в условиях страхования на сайте компании или по телефону.
- Будьте готовы пообщаться со страховым экспертом, который изучит место происшествия и заберет подготовленные документы.
Если компания без объяснения причин не платит вовремя страховку, то можно пожаловаться в ЦБ. Кроме того, с компании можно потребовать компенсацию за просрочку выплаты — для этого нужно обратиться в суд.
Вкратце, прежде чем подписывать договор, внимательно изучите все условия. Уточните:
- что в компании считают страховым случаем;
- какие риски покрывает полис;
- какие ситуации не входят в страховое покрытие;
- какие документы будут нужны при наступлении страхового случая.
Арина Раксина