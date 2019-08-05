Как правильно застраховать квартиру

Чем больше сумма возмещения или чем больше рисков учитывает страховка, тем дороже полис. В типовых решениях страховые обычно предлагают на выбор около трех-четырех вариантов цены.

Если планируете составлять полис индивидуально, то и страховые суммы тоже нужно будет указывать самостоятельно.

Важно помнить, страховка — это не способ заработать, а возможность компенсировать потери. Поэтому при наступлении страхового случая компания возместит только тот ущерб, который определит экспертиза и в пределах страховой суммы. При этом максимальный размер страховой выплаты не может быть больше действительной или рыночной стоимости имущества на момент заключения договора. Так что не пытайтесь застраховать на 10 млн рублей квартиру, которая со всем имуществом стоит 5 млн рублей. В этом просто нет смысла — никто на это не согласится. Получить страховку сразу от двух компаний тоже не выйдет — они просто поделят сумму и заплатят не больше, чем стоит имущество.

Кстати, страховые компании могут поднимать цену полиса из-за некоторых рисков — например, если квартира планируется под сдачу. Или в договор можно внести дополнительные условия — страховка покроет услуги адвоката, если придется судиться с соседями, или проживание в гостинице, если квартира сильно пострадает, а жить больше будет негде.