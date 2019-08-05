Минфин: регионы могут субсидировать оплату страховки жилья от ЧС ряду категорий граждан

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, которые власти субъектов вправе разрабатывать в рамках вступившего в силу 4 августа закона, могут предусматривать компенсацию отдельным категориям граждан части страховой премии по такой страховке. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

"Программой могут быть предусмотрены основания и порядок предоставления компенсации по уплате части страховой премии и иных форм поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в программе, с учетом предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации средств на соответствующий финансовый год и плановый период в случае, если такая поддержка программой определена", - говорится в сообщении министерства.

В Минфине подчеркнули, что застраховавшие свое жилье по программе граждане получают ряд преимуществ. Во-первых, размер ущерба в случае ЧС будет определяться исходя из рыночной стоимости жилья, а не по социальным нормам. Во-вторых, возмещение будет из двух источников - за счет и страховой выплаты, и бюджетных средств. "Для граждан, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник - помощь за счет бюджетных средств по социальным нормам", - отметили в Минфине. Кроме того, в программе устанавливаются сроки компенсации из бюджета и страховой выплаты - не более 20 рабочих дней.

Там напомнили, что по закону такая программа является одним из механизмов возмещения ущерба гражданам, которые добровольно застраховали свое жилье. Застраховавший жилье сможет получить возмещение как от страховщика, так и от региональных властей из бюджета. В программе обязательно должен быть риск утраты жилья в результате официально объявленной ЧС (минимальное возмещение - 300-500 тыс. руб.), но могут быть также включены и риски повреждения жилья, а также риски гибели и повреждения не в результате ЧС. Страховку можно будет купить в офисе страховщика, у агента или брокера, в интернете или путем оплаты страховки через квитанции за ЖКХ (если такой способ будет в программе).

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа, пока о создании программ в рамках этого закона ни один регион официально не объявлял.