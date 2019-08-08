Сбербанк открыл за июль более тысячи счетов эскроу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сбербанк открыл в июле более тысячи счетов эскроу. Всего в банке есть более 4 тыс. таких счетов, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"По состоянию на сегодняшний день, Сбербанком открыто более 4000 счетов эскроу, из них за июль - более 1000. Только за июль 2019 объем средств на счетах эскроу вырос на 30% относительно среднемесячных показателей первого полугодия текущего года", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора - директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко.

По данным пресс-службы, Сбербанк заключает в месяц 100 сделок с застройщиками на предоставление проектного финансирования, это в шесть раз больше, чем в январе 2019 года.

Как сообщалось ранее, Сбербанк начал кредитовать застройщиков по новой модели с апреля 2018 года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.