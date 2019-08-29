Власти Сочи заявили, что решили проблему самостроев

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, объявивший в четверг, что не будет выдвигаться на новый срок, считает, что его команде удалось поставить точку в решении проблемы самовольного строительства.
"Думаю, что мы поставили жирную точку на самостроях, это проблема которая 20 лет была... Это была самая страшная беда нашего города. Они не особо от меня зависели, но, видит Бог и все вы видели, что я боролся с первого дня, с трудом, но мы эту точку поставили и это надо удержать", - сказал Пахомов.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения. В том числе, 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. В 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.
По данным сайта администрации Сочи, 58-летний Пахомов исполнял обязанности мэра города с января 2009 года. Он был назначен на эту должность в мае того же года. До этого с 2006 по 2009 годы он возглавлял Анапу. Также Пахомов был вице-мэром Краснодара, замещал должность руководителя управления Госторгинспекции региона, руководил департаментом комплексного развития курортов и туризма Кубани. Начинал трудовую деятельность в совхозе "Тихорецкий", где работал трактористом и слесарем.