Власти Сочи заявили, что решили проблему самостроев

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, объявивший в четверг, что не будет выдвигаться на новый срок, считает, что его команде удалось поставить точку в решении проблемы самовольного строительства.

"Думаю, что мы поставили жирную точку на самостроях, это проблема которая 20 лет была... Это была самая страшная беда нашего города. Они не особо от меня зависели, но, видит Бог и все вы видели, что я боролся с первого дня, с трудом, но мы эту точку поставили и это надо удержать", - сказал Пахомов.