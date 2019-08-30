Аукцион по продаже московского отеля "Пекин" отменили из-за отсутствия заявок

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электронный аукцион по продаже отеля "Пекин" в центре Москвы, намеченный на 2 сентября, не состоится. Соответствующая информация размещена на сайте АО "Единая электронная торговая площадка".

"По окончании срока подачи заявок до 10:00 (время московское) 29 августа 2019 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся", - сказано в протоколе рассмотрения заявок на участие в процедуре.

Ранее ТАСС сообщал, что стартовая цена гостиницы составляла 5,671 млрд рублей. Гостиница "Пекин" - памятник архитектуры федерального значения, располагается на Большой Садовой улице в центре Москвы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту Дмитрия Чечулина, который был одним из инициаторов высотного строительства в историческом центре столицы. В отеле 151 номер, также на его территории расположены спа-центр, салон красоты, кафе и магазины. В настоящее время в "Пекине" идет восстановление башенной части фасада.