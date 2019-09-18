Банки одобрили четверть заявок застройщиков на проектное финансирование

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские банки одобрили четверть из 2,4 тыс. заявок, подданных застройщиками на предоставление проектного финансирования. Об этом рассказала советник директора департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка РФ Ирина Карпова на XIII Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2019.

"Она [динамика поданных заявок] возрастает. Уже порядка 2,4 тыс. заявок поступило в банки, из них четверть одобрена, примерно 45% отклонены и до 30% заявок, которые находятся на рассмотрении", - сказала Карпова. Она добавила, что на сегодня заключено больше 350 кредитных договоров с застройщиками.

По словам Карповой, из 118 млн кв. метров жилья находящихся в стадии строительства, примерно 16 млн кв. метров строится через механизм счетов эскроу. В процесс перехода на новую модель финансирования строительства вовлечен 61 регион. Это связано с тем, что в ряде регионов развиты другие формы жилищного строительства, например, индивидуальное жилищное строительство.

Также, по данным ЦБ, из 95 банков, которые соответствуют критериям и могут работать с застройщиками по предоставлению проектного финансирования, 39 банков готовы к этой работе.

Говоря про отказы застройщикам в предоставлении проектного финансирования, Карпова отметила, что примерно в 60% случаев это связано в тем, что застройщики сами отказались от кредита. При этом решение от отказе банка в предоставлении финансирования в 70% случаев связано с тем, что застройщик не собрал необходимого пакета документов. Оставшиеся 30% - это отказы банков, связанные с тем, что "проект не соответствует кредитной политике банков".

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.