Жильцы многоквартирных домов могут проверить легальность хостелов с помощью ЕГРН

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступает в силу с 1 октября 2019 года. Чтобы хостел продолжил работу в многоквартирном доме, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.

"Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству располагается гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно заказать выписку из ЕГРН об общих характеристиках этого объекта [в МФЦ, через онлайн-сервис кадастровой палаты и электронные сервисы Росреестра]", - приводятся в сообщении слова эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко.

В ведомстве напоминают, что новый закон не запрещает хостелы как вид гостиниц, однако ограничивает их расположение в многоквартирном доме. С 1 октября они могут находиться только в помещениях нежилого назначения, должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними находятся только аналогичные нежилые помещения.

В кадастровой палате уточнили, что у жильцов есть право решать, нужен ли в их доме хостел. "Прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде", - отметили в ведомстве.

Как рассказала ТАСС руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер, новый закон сделает рынок более прозрачным. "Будут закрываться незаконные и открываться полноформатные средства размещения, которые понятны с точки зрения качества, типа услуг и продукта. Туристы будут уверены, что место, в которое они заселяются, не окажется на пятом этаже жилого дома без лифта", - прокомментировала эксперт.