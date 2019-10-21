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В ВТБ назвали самые активные города по открытию эскроу-счетов

В их число вошли Петрозаводск, Ижевск и Калуга

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВТБ назвал Петрозаводск, Ижевск и Калугу самыми активными городами в регионах по открытию счетов эскроу клиентов - физических лиц. Всего же банк открыл таких счетов на 20 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе госбанка.

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"ВТБ привлек на счета эскроу клиентов - физических лиц более 20 млрд рублей. На сегодняшний день самыми активными городами по работе с этим видом финансирования стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара, Воронеж", - отмечается в сообщении.

По словам начальника управления сберегательных и комиссионных продуктов ВТБ Александра Ефремова, сейчас средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей.

"При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах - 2,2 млн рублей", - отметил он.

С 1 июля 2019 года клиенты банков получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

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