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Власти Кубани применят индивидуальный подход к дольщикам при сносе самостроев в Сочи

Первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко отметил, что допустившие нарушения застройщики обязаны вернуть долги

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены применить индивидуальный подход при решении проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов в Сочи. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, заявил в интервью ТАСС первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Ранее власти Сочи предлагали владельцам квартир в самостроях заключить мировые соглашения и снести верхние этажи, которые превышают проектную документацию. За счет этого планировалось сохранить 25 незаконно возведенных домов. О том, как будут защищены права дольщиков, которые владеют квартирами на этих верхних этажах, не уточнялось, многие дольщики негативно восприняли данные предложения.

"54 объекта в Сочи в этом году подлежат сносу, из них в шести люди проживают на постоянной основе. И пока еще эти объекты никто не сносит. В первую очередь производится снос тех, которые не обременены правами третьих лиц, в которых не живут люди. Мы не объявляем войну: при решении ситуации мы используем индивидуальный подход к людям, если это действительно их единственное жилье", - сказал Алексеенко.

Он пояснил, что по закону компенсации из краевого бюджета в этом случае быть выплачены не могут. "Тот, кто в этой ситуации допустил нарушение закона, то есть застройщик, обязан вернуть деньги. В подобных ситуациях нужно в гражданском порядке предъявлять иски к застройщикам о возмещении ущерба", - добавил Алексеенко.

Он пояснил, что примеры урегулирования подобных ситуаций уже имеются в практике. Так, например, в доме на улице Белорусской, 4 в Сочи, где из 420 квартир были проданы 140, а собственниками являются более 70 человек, компенсации покупателям квартир выплачивает застройщик. На сегодняшний день полностью получили компенсацию 13 человек, еще 28 - частично.

"Вы сами видели эти дома? Это нормальные трехэтажные дома, к которым пристроена мансарда, а к ней - еще один этаж. Вопрос заключается в том, не угрожает ли жизни и здоровью граждан проживание в этих верхних этажах? При сильном ветре они просто могут обрушиться, так как это не капитальные, а легковозводимые конструкции", - добавил первый вице-губернатор Краснодарского края.

Проблема самостроев на Кубани

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях, власти инициировали снос. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи, в 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания, часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

Перед уходом с поста мэра возглавлявший Сочи 10 лет Анатолий Пахомов сообщал, что в решении проблемы самостроев его командой поставлена точка. По итогам выборов Сочи в сентябре возглавил бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Теги
РоссияКраснодарский край
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Краснодарский край намерен привлечь компании из других регионов для завершения долгостроев
По словам первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, интерес к местным объектам долевого строительства проявляют крупные компании из разных регионов России
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