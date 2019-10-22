Краснодарский край намерен привлечь компании из других регионов для завершения долгостроев

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены привлечь инвестиции крупных строительных компаний из разных регионов России для завершения проблемных объектов долевого строительства, им направлены предложения, ведутся переговоры по ряду объектов. Об этом заявил в интервью ТАСС первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

"В качестве одной из принимаемых мер в субъекты РФ осуществлена рассылка информации с целью доведения до сведения крупных строительных (инвестиционных) организаций. Получена обратная связь, в настоящее время активно ведутся переговоры. Застройщики из других регионов действительно активны, хотят зайти на рынок Краснодарского края. Рассматриваем предложения по примерно пяти-семи проблемным объектам", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что интерес к кубанским объектам долевого строительства проявляют крупные компании из разных регионов России, начиная от Москвы и вплоть до Чеченской республики. Среди потенциальных инвесторов он выделил строительную компанию из Ижевска ЗАО ПФК "3ардон-Групп", с которой ведутся переговоры по реализации дорожных карт завершения строительства двух проблемных объектов - краснодарского жилого комплекса "Жемчужина" и сочинского объекта ЖК "Ямайка".

"У нас в стране четыре региона, привлекательных для инвесторов, куда им интересно заходить, где существует инвестиционный рост: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Количество людей, приезжающих в Краснодарский край, исчисляется десятками тысяч человек. Переезжая сюда, они арендуют жилье или приобретают его. То есть спрос на жилье в регионе есть, поэтому сюда идут строительные компании", - резюмировал Алексеенко.

В целом, по его словам, на данный момент в регионе заключено 18 соглашений о взаимодействии по завершению строительства 37 проблемных объектов. На строительном рынке Кубани работают около 280 застройщиков, которые возводят 560 проектов.

Проблемы в строительной сфере региона

Ранее в Краснодарском крае для решения проблемы обманутых дольщиков был принят закон о предоставлении в аренду инвесторам, которые берутся за завершение долгостроев, земельных участков. При этом завершить строительство проблемного объекта и сдать его в эксплуатацию инвесторы должны были успеть за три года.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов, для 13 объектов инвесторы уже найдены, заключены соглашения об их завершении. Еще 108 домов застройщики достроят сами, три объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии.

Федеральные власти окажут региону содействие в завершении 29 инвестиционно непривлекательных объектов долевого строительства. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию и фонд, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома региона. По состоянию на первое полугодие 2019 года с задержками вводятся в эксплуатацию уже менее 2,5% от общего объема новостроек.