Муниципалитеты смогут покупать жилье по эскроу-счетам для расселения аварийных домов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов вносит поправки в закон о бюджете, которыми разрешит муниципалитетам покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов. Об этом в пятницу говорится на сайте Минстроя РФ.

"Минфин вносит изменения в закон о бюджете. Сейчас, если муниципалитет покупает жилье под расселение аварийного или жилье под различные категории граждан, он не может покупать у застройщиков по счетам эскроу, потому что любые организации открывают счета в казначействе. В весеннюю сессию это будет поправлено, муниципалитеты получат возможность открывать счета эскроу в банках", - приводятся на сайте слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

По его словам, на следующей неделе состоится заседание межведомственной комиссии по решению споров между застройщиками и банками при получении проектного финансирования. В ходе заседания будут рассмотрены три проекта. "О результатах мы сообщим отдельно", - добавил замминистра.