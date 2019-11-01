Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Муниципалитеты смогут покупать жилье по эскроу-счетам для расселения аварийных домов

Минфин вносит изменения в закон о бюджете

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов вносит поправки в закон о бюджете, которыми разрешит муниципалитетам покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов. Об этом в пятницу говорится на сайте Минстроя РФ.

На эту тему
Новая система покупки жилья. Как будут работать счета эскроу

"Минфин вносит изменения в закон о бюджете. Сейчас, если муниципалитет покупает жилье под расселение аварийного или жилье под различные категории граждан, он не может покупать у застройщиков по счетам эскроу, потому что любые организации открывают счета в казначействе. В весеннюю сессию это будет поправлено, муниципалитеты получат возможность открывать счета эскроу в банках", - приводятся на сайте слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

По его словам, на следующей неделе состоится заседание межведомственной комиссии по решению споров между застройщиками и банками при получении проектного финансирования. В ходе заседания будут рассмотрены три проекта. "О результатах мы сообщим отдельно", - добавил замминистра.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Реклама на ТАСС
Программа "Молодая семья" может быть продлена после 2020 года
По словам Антона Силуанова, "тема актуальная, и ей еще далеко до своего решения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС