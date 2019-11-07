В ГД заявили, что ветхое жилье можно будет ремонтировать за счет фондов капремонта и ЖКХ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предложение Минстроя РФ о ремонте ветхого предаварийного жилья за счет жильцов предусматривает использование фонда капремонта с привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ, квартплата для граждан не изменится. Такое пояснение в четверг корреспонденту ТАСС дал первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия").

"С точки зрения государственной политики это правильное управленческое решение, задачу разобраться именно с ветхим жильем, так называемым предаварийным президент ставил. Идея у Минстроя была в следующем - выделить такую категорию жилья, как ветхое, где мы понимаем, что по всем нормам оно через три-пять лет станет аварийным и мы будем обязаны его расселить и снести", - пояснил депутат.

Затем, продолжил он, ремонт этих домов будет финансироваться по отдельной подпрограмме. "То есть жильцы свои деньги в фонд капремонта в отдельную подпрограмму направляют, а государство через федеральный фонд ЖКХ им помогает, потому что денег жителей этих домов не хватит на то, чтобы содержать эти дома в порядке", - пояснил Пахомов. Он также заметил, что сейчас "жители новых домов по большому счету находятся в ущербном положении, когда их средства с какой-то периодичностью идут на те дома, которые через несколько лет будут снесены, это тоже неправильно".

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре. "Я бы не стал сейчас говорить о том, что он будет вот так с колес принят. Мы его на комитете рассмотрели, пока решили послушать мнение регионов, разослали его всем регионам, ждем отзывов", - продолжил Пахомов. Кроме того, эта тема будет подниматься на слушаниях в Госдуме в четверг.

"После этого комитет соберется, и мы примем решение. Если мы будем поддерживать этот законопроект, то, наверное, будут поправки, - заверил он. - Формально это правильная идея, но как ее приземлить для того, чтобы жители ветхих домов это заметили как позитивное изменение, над этим еще надо поработать". При этом в комитете не намерены оттягивать данное решение, заключил собеседник агентства.

Газета "Известия" в четверг сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан. При этом, как уточнила пресс-служба министерства, предусматривающий эту новеллу законопроект не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды.