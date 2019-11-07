В Фонде ЖКХ считают, что необходимо создать спецпрограммы для ремонта ветхого жилья

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фонд ЖКХ считает необходимостью создание подпрограмм для ремонта жилья с высокой степенью износа в рамках региональных программ капремонта. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме "Новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда" заявил заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"[Что касается домов] с высокой степенью износа и формирования подпрограмм в рамках региональных программ капремонта, кажется, эта мера крайне необходима", - сказал Рурин в ходе публичного обсуждения готовящихся поправок в Жилищный кодекс РФ. При этом он отметил, что речь должна идти в первую очередь о поддерживающем ремонте, поскольку проведение комплексных работ в домах с высокой степенью износа экономически нецелесообразно.

"Зачастую по таким домам проведение комплексного капитального ремонта экономически нецеолесообразно, и граждане <…> выражают протест против того, чтобы в дома, которые находятся в предаварийном состоянии, вкладывались большие средства, и тем самым на совершенно неопределенный срок оттягивали потенциальную возможность признания их аварийными. По таким домам уже есть случаи, когда, не имея других возможностей, муниципалитеты просто признают их аварийными, не имея полноценных оснований для таких решений. Норма, которая предусмотрена законопроектом, формирует нормальную категорию домов, которые могут за счет механизмов поддерживающего ремонта спокойно эксплуатироваться в безопасном состоянии", - сказал Рурин.

Газета "Известия" в четверг сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан. В Минстрое позднее заявили, что предлагаемая мера не приведет к росту размера взносов за капитальный ремонт. В Госдуме в свою очередь пояснили, что предложение о ремонте ветхого предаварийного жилья за счет жильцов предусматривает использование фонда капремонта с привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявлял, что министерство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, тогда как действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

Расселение граждан из аварийного жилья входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и реализуется в рамках федерального проекта " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".