В Приангарье продлили срок подачи заявлений о выплатах на жилье пострадавшим от паводка

ТАСС, 14 ноября. Власти Иркутской области продлили сроки подачи заявлений о выплатах на приобретение жилья для пострадавших в результате паводка. Об этом сообщил в четверг губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

"Еще достаточно большое количество людей не определились с покупкой жилья, кроме того, идут суды по установлению прав собственности, поэтому люди, которые не успели реализовать свои сертификаты, смогут это сделать в следующем году", - сказал он. По словам Левченко, всего по состоянию на 14 ноября подано 6 тыс. 658 заявлений на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Выдано 6 тыс. 290 свидетельств на сумму 18,6 млрд рублей. От получения 349 свидетельств граждане отказались, так как намерены увеличить через суд площадь утраченного помещения.

Кроме того, по данным пресс-службы губернатора региона, 607 семей, которые пострадали от паводка в Иркутской области и обратились за получением выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, не имеют правоустанавливающих документов. "Из них 387 обратились в суд, по 214 заявлениям выданы отказы из-за отсутствия права собственности или договора социального найма и в ряде других случаев", - заметили в пресс-службе.

В регионе уже оплачено 3370 свидетельств на 9,9 млрд рублей. "Из них 2831 документ на 8,2 млрд рублей из средств федерального бюджета, 539 свидетельств на 1,7 млрд рублей - из средств областного бюджета", - сказал на заседании Левченко.