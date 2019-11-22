Осипов обещает решить проблемы обманутых дольщиков Забайкалья до конца 2021 года

ЧИТА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края пообещали до конца 2021 года решить проблемы всех обманутых дольщиков, которые на данный момент внесены в соответствующий региональный реестр.

"В 2020 году по всем объектам будут решены проблемы 75 пострадавших, а в 2021-м будут удовлетворены все имеющиеся дольщики", - заявил в пятницу губернатор Александр Осипов на прошедшем в Чите межведомственном совещании с участием заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Для этого, по словам Осипова, власти будут предоставлять квартиры в других домах и земельные участки для индивидуального строительства. В Чите также строят два многоквартирных дома, ввод которых в 2020-2021 годах позволит помочь 90 дольщикам. До конца 2020 года в городе должны сдать два из шести проблемных домов.

В реестр пострадавших в Забайкалье внесены 129 человек. Губернатор отметил, что общая площадь жилья, которую нужно предоставить этим людям, составляет 7,5 тыс. кв. м. "Проблема сложная для всей страны, а в Забайкалье она осложняется тем, что краевой бюджет практически неспособен оказывать помощь застройщикам и дольщикам из-за сложного социально-экономического положения и острой недофинансированности. Тем не менее в отношении всех проблемных объектов разработаны соответствующие планы-графики, все дома и дольщики учтены, работа находится на контроле", - сказал он.

Осипов добавил, что в группе риска находятся еще два многоквартирных дома в Чите. Если сроки их ввода будут откладывать, то будет решаться вопрос о банкротстве застройщиков и передаче этих домов другим компаниями для завершения. Также глава края в ходе прошедшего заседания пообещал создать в регионе Фонд защиты прав дольщиков. Однако не уточнил сроки образования фонда и формат его работы.

"В стране создан Фонд защиты прав дольщиков, который решает их вопросы путем привлечения страховых и иных взносов. Во многих регионах пошли по тому же пути. Неплохо работает фонд в Приморском крае", - сказал заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

Прокурор Забайкальского края Василий Войкин добавил, что в Чите 13 застройщиков занимаются долевым строительством 29 объектов недвижимости. По ним заключено свыше 1,2 тыс. договоров, привлечено 3,3 млрд рублей инвестиций, в основном это средства граждан. При этом шесть строящихся домов признаны проблемными, три из них - с 2012 года. По проблемным домам с дольщиками заключены договоры на 444,5 млн рублей.

На совещании в Чите заместитель генпрокурора Ткачев из-за проблем дольщиков объявил предостережения местным чиновникам, включая и.о. первого вице-премьера края Марата Мирхайдарова. Ткачев сообщил журналистам, что в ДФО 1,5 тыс. обманутых дольщиков. Наибольшее их число в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях. На Республику Бурятия приходится треть от общего числа пострадавших в ДФО.

Проблемы остаются

Ткачев в своем докладе отметил, что ситуация с недостроенными домами остается сложной. "Правительством края, администрацией Читы практически не проводится работа по привлечению инвесторов, заемных и иных средств для завершения проблемных объектов. Найдены застройщики только по двум из шести объектов", - сказал он.

"Не принимаются меры по включению обманутых дольщиков в реестр пострадавших, актуализации перечня объектов, которые подлежат государственному строительному надзору. Подразделения Роспотребнадзора в полном объеме не анализируют договоры о долевом участии, которые в результате содержат незаконные требования - например об уплате застройщику коммунальных расходов до введения дома в эксплуатацию", - отметил заместитель генпрокурора.

Длительная неконсервация долгостроев, по оценке прокуратуры, приводит к тому, что здания подвергаются коррозии и разрушению, а территория вокруг них захламлена мусором и становится местом досуга подростков. Пострадавшим зачастую передается жилье, которое не отвечает санитарным нормам.

Прокурор края Войкин добавил, что в регионе снизилось предоставление пострадавшим жилья и земельных участков. "Если в 2017-2018 годах пострадавшим предоставили 64 квартиры, то в 2019 - лишь восемь", - сказал он.