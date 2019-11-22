Платформа АСИ и Росатома собрала 30 тыс. проектов по улучшению городской среды

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Онлайн-платформа программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома "100 городских лидеров" позволила собрать 30 тыс. предложений и проектов по улучшению городской среды и привлечь более 100 тыс. активных пользователей. Об этом сообщила в пятницу гендиректор агентства Светлана Чупшева.

"У нас получилось запустить краудплатформу, где все жители вне зависимости от того, попал ли их проект под сопровождение АСИ, имеют возможность дать оценку проекту, дать предложения, предложить свои компетенции, навыки для того, чтобы проекты команд были реализованы. <…> У нас 30 тыс. проектов сегодня собрано в регионах и больше 100 тыс. на краудплатформе жителей нашей страны, которым интересна тема городского благоустройства", - сказала она на встрече вице-премьера Виталия Мутко с представителями лидерских сообществ из 25 городов России - участниками программы "100 городских лидеров".

По словам Чупшевой, инициаторы проектов, получивших сопровождение АСИ, смогли привлечь в свои команды мэров городов, представителей администрации и предпринимателей. "Ребята (инициаторы проектов, прошедших отбор) познакомились друг с другом, ездили в разные города, мы провели акселератор, каждый получил наставников федерального уровня - экспертов в разной области, именно по тем компетенциям, которые были нужны командам для того, чтобы реализовать этот проект", - добавила Чупшева.

Пресс-служба АСИ 11 ноября сообщала о начале приема заявок на участие в программе по развитию городских сообществ "100 городских лидеров". Заявки принимаются до 20 декабря в трех категориях: "Исторический город", "Умный город" и "Дети в городе". Критериями оценки проектов станут актуальность для города, поддержка местным сообществом, реалистичный бюджет и опыт проектной деятельности у команд. Основной конкурсный отбор пройдет с 15 января по 16 февраля 2020 года.

"100 городских лидеров" - программа Центра городских компетенций АСИ и ГК "Росатом". Ее цель - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. Участниками программы в 2019 году стали представители лидерских сообществ из 25 городов, 10 из которых - территории присутствия Росатома.