Комитет Думы готов содействовать скорейшему освобождению от НДФЛ компенсаций дольщикам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддерживает освобождение компенсаций обманутым дольщикам от подоходного налога и будет содействовать разработке этого законопроекта. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава комитета Николай Николаев, комментируя высказывания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

О чем говорил Медведев на съезде "Единой России"

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Выступая на съезде партии "Единая Россия", Медведев выступил за освобождение от НДФЛ выплат обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам.

"Конечно, мы всячески будем содействовать скорейшей разработке и принятию этого законопроекта, - сказал Николаев. - Те усилия, которые сейчас проводятся Госдумой, правительством по разрешению проблем обманутых дольщиков - это усилия, по сути, по восстановлению справедливости".

Председатель думского комитета назвал "достаточно странной" практику взимания НДФЛ с выплат обманутым дольщикам. "Брать НДФЛ с этой суммы - значит обрекать людей на то, что они не смогут купить аналогичные квартиры. Это абсолютно не соответствует целям реформы долевого строительства", - считает он.

"Сегодня председатель правительства предложил уже на системной основе решить эту проблему в законодательстве. Наш комитет, конечно, примет участие в этой работе", - заключил Николаев.