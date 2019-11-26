Эксперты оценили инициативу ЛДПР о выплате процентов со счетов эскроу

Во вторник члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в Думу законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со своего взноса на счете эскроу.

"Это похоже на популизм. На самом деле этих денег, о которых говорит ЛДПР, просто нет. Когда банк получает деньги на счета эскроу, он эти деньги выдает в виде кредита застройщику. Свободного объема денег в банке не остается, потому что средства покупателя используются для строительства его же объекта", - сказал Новиков.

По словам эксперта, к тому же ставка в рамках проектного финансирования уменьшается по мере реализации проекта, поэтому сверхпроцентов у банка нет. "В итоге банк эти же деньги отдает застройщику под низкую ставку, зарабатывая фактически небольшую комиссию. Маржа банка может быть чуть выше или ниже, но это никакие не 10 процентов годовых и так далее", - сказал он.

Руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский в беседе с ТАСС также отметил, что инициатива вызывает вопросы. "Остается вопрос - как поступят банки, переложат ли они суммы по выплатам на застройщиков, чтобы компенсировать издержки?" - сказал эксперт. По его словам, в итоге это может отразиться на стоимости квадратного метра. "Однако, с точки зрения справедливости за пользование денежными средствами платить надо. Считаю, что инициатива в случае включения в пакет поправок и одобрения послужит дополнительным стимулом для потребителей", - подчеркнул Котровский.