Авторы рейтинга объяснили, почему признали Краснодар самым комфортным городом России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авторы рейтинга 100 самых комфортных российских городов с населением более 173 тыс. человек, который возглавил Краснодар, при его составлении проанализировали данные по стоимости жизни и качеству среды, рассказали в институте территориального планирования "Урбаника".

"[Наша] задача [при составлении рейтинга] - оценка города как продукта для существующего или потенциального жителя, основанная на цифрах, а не на субъективном восприятии. Большая часть показателей [собрана] из статистических баз Росстата по муниципальным образованиям за 2018 год (статистика по 2019 году выходит в октябре-ноябре 2020 года). МВД - статистика по количеству преступлений, ГИБДД - статистика по количеству автомобилей. Объем площадей торговых центров - по наиболее авторитетным порталам коммерческой недвижимости", - рассказал управляющий партнер института Федор Коньков.

Изначально в институте рассчитали положение городов по стоимости жизни и качеству городской среды. По каждому из двух показателей город мог получить до 50 баллов, а из суммы баллов определялось место в общем рейтинге. Чтобы оценить качество городской среды, авторы рейтинга оценивали обеспеченность жильем на человека, площадь современных торговых центров, уровень загруженности дорог, преступности, городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала) и индекс загрязнения атмосферы. При расчете стоимости жизни в городе учитывались возможность приобретения собственного жилья или аренды квартиры, уровень расходов на потребление и на оплату коммунальных услуг, а также покупательская способность населения (объем розничной торговли).

Расположение в рейтинге

Так, Краснодар занял 12-е место по стоимости жизни, первое место по качеству городской среды и, набрав в сумме 75,7 балла, занял первое место в рейтинге лучших городов для жизни. Сургут занял первое место по стоимости жизни, 14-е место по качеству городской среды и в итоге оказался на втором месте в общем рейтинге с 72,44 балла. На третьем месте - Санкт-Петербург с 70,21 балла, город занял шестое место и по качеству городской среды, и по стоимости жизни в городе. Также в десятке комфортных городов оказались Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь.

Москва заняла 52-е место, набрав 59,11 балла. По стоимости жизни столица оказалась на 41-м месте, по качеству среды - на 48-м месте. На последнем месте Уссурийск (Приморский край), который набрал в сумме 46,16 балла, а также занял 95-е место по стоимости жизни и 96-е место по качеству городской среды. На 99-м месте Бийск (Алтайский край) с 46,62 балла, 88-м местом по стоимости жизни и 100-м местом по качеству городской среды. На 98-м месте Севастополь, который набрал 47,72 балла и оказался на 100-м месте по стоимости жизни и 34-м месте по городской среде.

Как рассказали в институте, в рейтинг не попали подмосковные города, такие как Балашиха, Подольск, Химки, Королев и другие. Несмотря на то, что численность населения в этих городах выше 173 тыс. человек, по мнению составителей рейтинга, по территориальной и экономической структуре они являются частью Москвы.