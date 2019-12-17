Глава Фонда ЖКХ назвал "сырой" инициативу о льготной ипотеке при расселении ветхого жилья

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Законодательная инициатива, которая позволит переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых, требует более детального обсуждения. На данный момент это предложение "сырое", считает председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Газета "Известия" ранее сообщила, что член думского комитета по бюджету Дмитрий Юрков обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с предложением внести поправку в законопроект о новых схемах расселения аварийного жилья, которая позволит переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых.

"Это достаточно сырое предложение, прежде чем проводить, его надо широко обсудить. Поэтому я не думаю, что сейчас это в Госдуме пройдет. Я думаю, в следующей итерации поправок к закону и к жилищному кодексу это можно обсудить, но это требует широкого обсуждения. Поскольку завязаны в первую очередь люди, которые проживают в аварийном жилье, и которые, к сожалению, не имеют большого достатка", - сказал он во вторник корреспонденту ТАСС.