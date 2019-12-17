ЦБ назвал объем средств на счетах эскроу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве с 28 октября по 2 декабря 2019 года вырос почти в 1,5 раза и превысил 107 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

При этом на 2 декабря открыто более 33 тыс. счетов эскроу, что на 40% больше, чем месяцем ранее.

"За период с 28 октября по 2 декабря 2019 года значительно - почти на 10 тыс., или более чем на 40% - выросло количество счетов эскроу. На 2 декабря оно превысило 33 тысячи. Практически в 1,5 раза вырос размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, он превысил 107 млрд рублей", - указано в материалах ЦБ.

Также регулятор отмечает, что кредитный лимит по 653 кредитным договорам, заключенным банками с застройщиками, составил более 796 млрд рублей.