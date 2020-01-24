Степашин сообщил, что около 200 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов не освоили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. В регионах Российской Федерации не освоено около 200 млрд бюджетных средств, предназначенных для выполнения капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"На сегодня у нас собраны средства в размере почти 200 млрд рублей на капитальный ремонт [жилого фонда], которые еще не задействованы", - сказал Степашин.

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе Фонда, темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и ожиданиям жильцов. В пресс-службе подчеркнули, что особо остро стоит вопрос относительно домов, находящихся "в ограниченно работоспособном состоянии", но не признанных аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт в которых является экономически неоправданным.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.