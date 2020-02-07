В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% уже в первом полугодии 2020 года благодаря снижению ЦБ РФ ключевой ставки, сообщил в пятницу Аналитический центр ДОМ.РФ.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать снижению ставок по ипотеке до 8,7% - целевого уровня национального проекта "Жилье и городская среда" - уже в первом полугодии 2020 года. В случае дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 г. ставки по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5%", - говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Как отметили в Аналитическом центре ДОМ.РФ, ключевая ставка достигла минимума за всю историю политики инфляционного таргетирования, проводимой с конца 2014 - начала 2015 года.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в 2020 году средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен составить 8,7%, а в 2024 году опуститься до 7,9%.

В настоящий момент ипотечные ставки достигли исторического минимума - 9%. При этом, как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.