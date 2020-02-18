Эксперты: запрет отключать услуги ЖКХ приведет к росту долгов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Запрет на отключение должникам в многоквартирных домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления может привести к росту задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на заключение правового управления Госдумы на соответствующий законопроект писала, что Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ.

"Угроза отключения того или иного ресурса сильно повышает платежную дисциплину. В частности, в электроэнергетике, где проще всего отключить этот ресурс, платежная дисциплина выше всего. У нас большинство населения платит исправно. Платежная дисциплина - свыше 95%. Это вполне соответствует западным показателям. Такие инициативы, конечно, направлены на рост долгов ЖКХ. Мне кажется, что инициатива противоречит стратегии, которую разрабатывает Минстрой, - стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Там, в частности, есть раздел, направленный на уменьшение задолженности в сфере ЖКХ", - считает исполнительный директор некоммерческого партнерства (НП) "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ и городского развития "ЖКХ и городская среда", руководитель направления "Управление жилой недвижимостью" Дмитрий Гордеев, соответствующий законопроект внесен Госдуму, но еще не рассматривался ни в комитете по жилищной политике и ЖКХ, ни на пленарном заседании в первом чтении. Он уточнил, что вопрос о праве исполнителя коммунальных услуг ограничить или приостановить должнику их предоставление урегулирован в утвержденных правительством РФ правилах с 2006 года. По его словам, процедура "хорошо и подробно урегулирована".

"Правила запрещают ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг холодного водоснабжения и отопления. Водоотведение ограничивать или приостанавливать должнику можно. Это сильное мотивационное воздействие на должника. Без подобных мер должники не будут погашать долги за уже потребленные коммунальные услуги. Я, как эксперт, считаю, что изменять процедуру и основания ограничения или приостановки предоставления коммунальных услуг не нужно. В результате исполнители коммунальных услуг не смогут получить возврат долгов", - отметил эксперт.

Он также пояснил, что если у должника ограничено водоотведение, то стоки будут уходить в канализацию медленнее, чем обычно, при приостановке - стоки уходить не будут. Собеседник агентства допустил, что в этой ситуации при ненадлежащем использовании канализации должниками могут быть заливы. "Пострадавшие от залива соседи имеют все основания потребовать возмещения ущерба от виновного", - подчеркнул Гордеев.

Долги оплатят соседи

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Павел Склянчук в беседе с ТАСС пояснил, что, в случае реализации инициативы, долги по ЖКХ могут попытаться перераспределить на добросовестных плательщиков. "В итоге заплатят добросовестные соседи. Сегодня невозможность взыскать долги привела к тому, что управляющие компании нередко распределяют задолженность между всеми жильцами дома. Это ущемляет права добросовестных потребителей жилищно-коммунальных услуг", - сказал он.

Как уточнила Разворотнева, самыми аккуратными плательщиками сегодня являются как раз малообеспеченные граждане, которые получают жилищные субсидии, а неплательщики обычно встречаются среди маргинальных слоев населения (обычно одна-две квартиры в доме) либо владельцев инвестиционных квартир. Также эксперт считает, что рост долгов ЖКХ приведет к ухудшению качества коммунальных услуг. "Долги влияют не только на компании, которые недополучают деньги, не в состоянии модернизировать свою инфраструктуру, платить сотрудникам, они еще влияют и на потребителей - ухудшается качество услуг", - предупредила она.