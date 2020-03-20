Кабмин поручил подготовить меры по поддержке стройотрасли из-за коронавируса

"Подготовка перечня мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли (при необходимости). Срок - 31 марта 2020 года", - говорится в документе. Ответственными за реализацию назначены Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Росреестр и Банк России.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило подготовить меры по поддержке строительной отрасли до 31 марта 2020 года. Это следует из плана первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (копия документа есть у ТАСС). Документ утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Кроме того, кабмин поручил коммуникационному центру правительства РФ, Минстрою, Минтрансу, Минобороны ежедневно с 20 марта мониторить финансовое положение застройщиков и подрядных организаций. До 15 апреля Минстрой и Минфин должны выполнить поручение правительства по субсидированию процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования, если будет наблюдаться падение темпов продаж на первичном рынке недвижимости.

Также Минстрой РФ должен подготовить проект федерального закона, согласно которому предлагается временно не включать многоквартирные дома в реестр проблемных при несоблюдении застройщиками сроков строительства. Внести законопроект в Госдуму нужно до 15 апреля.

"Временное неприменение требования о включении многоквартивного дома и/или иного объекта недвижимости в реестр проблемных объектов в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода такого объекта или неисполнения им обязательств по передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок более чем на 6 месяцев, а также штрафных санкций (неустойки)", - отмечается в документе.