{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кабмин поручил подготовить меры по поддержке стройотрасли из-за коронавируса

Поручение должно быть выполнено к 31 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило подготовить меры по поддержке строительной отрасли до 31 марта 2020 года. Это следует из плана первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (копия документа есть у ТАСС). Документ утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Подготовка перечня мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли (при необходимости). Срок - 31 марта 2020 года", - говорится в документе. Ответственными за реализацию назначены Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Росреестр и Банк России.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Кроме того, кабмин поручил коммуникационному центру правительства РФ, Минстрою, Минтрансу, Минобороны ежедневно с 20 марта мониторить финансовое положение застройщиков и подрядных организаций. До 15 апреля Минстрой и Минфин должны выполнить поручение правительства по субсидированию процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования, если будет наблюдаться падение темпов продаж на первичном рынке недвижимости.

Также Минстрой РФ должен подготовить проект федерального закона, согласно которому предлагается временно не включать многоквартирные дома в реестр проблемных при несоблюдении застройщиками сроков строительства. Внести законопроект в Госдуму нужно до 15 апреля.

"Временное неприменение требования о включении многоквартивного дома и/или иного объекта недвижимости в реестр проблемных объектов в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода такого объекта или неисполнения им обязательств по передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок более чем на 6 месяцев, а также штрафных санкций (неустойки)", - отмечается в документе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЦБ по-прежнему ожидает снижения ипотечных ставок до уровня 7-8%
Речь идет о достижении такого показателя к 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС