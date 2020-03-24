Эксперты: запрет на шум во время самоизоляции актуален для всех жителей дома

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Запрет шума на время самоизоляции в Москве актуален не только для пожилых людей, но и для всех категорий граждан, проживающих в многоквартирном доме. Такое мнение ТАСС во вторник высказали опрошенные эксперты.

В понедельник СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская отправила Собянину письмо с предложением о полном запрете шумных ремонтных работ в столичных квартирах на период "домашнего режима" для пожилых людей с 26 марта по 14 апреля.

"В случае пересмотра действующих норм важно установить баланс между правами жильцов, чтобы всем категориям граждан были обеспечены комфортные условия проживания. Полагаю, компетентные органы определят объем необходимых мер, которые будут приняты в связи с введением трехнедельного карантина для пожилых людей", - сказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Проблема шумных соседей в условиях вынужденного домашнего карантина усугубляется, правила совместного проживания никто не отменял, считает эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. "Для реализации предложения, скорее всего, Мосгордуме потребуется внести специальную поправку в региональный кодекс об административных правонарушениях, где и так установлена ответственность за шум в определенное время, а также в закон о статусе столице, в котором будет прописан особым механизм согласования проведения ремонтных работ в жилых домах", - сказал эксперт, выразив надежду, что мэр поддержит предложение Хованской.

Если правительство Москвы внесет такую поправку, действия управляющих компаний могут носить только уведомительный характер, пояснил, в свою очередь, руководитель управляющей компании ЖК "Москвичка" Вадим Антонов. По его словам, в этом случае эксплуатирующие организации должны будут довести поправки до сведения всех владельцев квартир, и в случае неисполнения постановления вынести предупреждения. "Однако, согласно постановлению правительства Москвы "О тишине", меры пресечения могут принимать только правоохранительные органы", - напомнил эксперт.

По словам Литинецкой, на сегодняшний день в Москве действуют четкие нормы по обеспечению покоя граждан. Жителям многоквартирных домов запрещается превышать эквивалентный уровень шума (измеряется за отрезок времени): 40 децибел в дневное время и 30 децибел в ночное. Особые ограничения накладываются на проведение ремонта. Так, в столице нельзя вести громкие работы с 19:00 до 9:00, а также с 13:00 до 15:00. В выходные и праздничные дни запрет действует круглосуточно.