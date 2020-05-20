Более 25 тыс. обманутых дольщиков могут рефинансировать ипотеку

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Обманутые дольщики, по чьим домам принято решение о завершении строительства, а также покупатели квартир обанкротившегося застройщика "Урбан Групп" имеют возможность рефинансировать ипотеку. Количество таких людей превышает 25 тыс., сообщила в среду ТАСС пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотеки. Кредитные организации принимают решения об отказах, так как проблемные девелоперы потеряли аккредитации банках, а при недостроенных домах ипотека не обеспечена залогом. По оценкам Якубовского, 50-60 тыс. обманутых дольщиков оказались в ситуации, когда им необходимо рефинансирование ипотеки, которую они оформляли по старым высоким ставкам.

"Суммарно речь идет о более чем 25 тыс. пострадавших граждан, которые уже могут воспользоваться рефинансированием ипотечных кредитов", - сообщила пресс-служба Фонда дольщиков.

Среди них более 17 тыс. дольщиков застройщика-банкрота "Урбан Групп", которые получили возможность рефинансировать ипотеку по ранее принятым решениям правительства России. Кроме того, такой возможностью могут воспользоваться более 8 тыс. обманутых дольщиков, дома которых было решено достраивать. Так, Банк ДОМ.РФ аккредитует проблемные объекты сразу после принятия наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков решения о завершении строительства, отметили в пресс-службе.

Всего в России насчитывается более 200 тыс. обманутых дольщиков, сообщали ранее в фонде. Единый реестр проблемных объектов по состоянию на 20 мая включает 3,1 тыс. долгостроев в 72 регионах России.

За время работы Фонда защиты прав дольщиков были приняты решения о восстановлении прав более 17 тыс. дольщиков. Из них у более чем 8 тыс. дольщиков будут достроены дома, остальные получат или уже получили денежные компенсации.