Набиуллина считает, что ставки по ипотеке становятся более доступными для россиян

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ответственная кредитно-денежная политика и проводимые государством программы поддержки позволяют сделать ставки по ипотеке более доступными для населения России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Банк России обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность, когда инфляция находится под контролем, и это позволяет как раз снижать ставки, прежде всего по длинным инструментам. То, что у нас в последнее время так выросли ипотечные портфели, как раз показывает, что у экономических агентов появилось больше веры в длинные деньги, в контроль инфляции. Поэтому ответственная кредитно-денежная политика как раз ведет к тому, что ставки по длинным кредитам, прежде всего по ипотеке, становятся более доступными. И, конечно, снижение ставок по ипотеке происходит благодаря льготным программам, которые осуществляет правительство", - сказала она.

Глава Банка России отметила, что регулятор видит потребность в развитии ипотечного кредитования, которое востребовано людьми для улучшения условий жизни. По словам Набиуллиной, доступность ипотеки представляет "важное направление работы".

По данным ЦБ РФ, за январь - апрель 2020 года выдача ипотеки выросла на 12% - до 965,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (858,8 млрд рублей). Такая статистика объясняется рекордным мартом, когда россияне взяли ипотечные кредиты на 305,5 млрд рублей - на 36% больше, чем годом ранее.

Согласно целям национального проекта "Жилье и городская среда", ипотечные ставки должны опуститься до 7,9% к концу 2024 года, тогда как на 2020 год стояла задача достигнуть ставки под 8,7%. По данным ЦБ, на 1 мая 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам опустилась до 8,32%. При этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко ранее озвучил прогноз, в соответствии с которым целевой уровень нацпроекта ниже 8% по ипотечным ставкам будет достигнут на четыре года раньше запланированного срока - к концу 2020 года.