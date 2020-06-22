ЦБ снизит коэффициенты риска по ипотеке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, установив их в диапазоне от 20% до 100%, что позволит банкам высвободить капитал на общую сумму около 300 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III", - отмечается в сообщении. - Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд рублей".

В ЦБ отметили, что такая мера расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению ставок по этому виду кредитования.

"Рекомендуемая стандартом "Базель III" шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20% до 100%", - уточнили в пресс-службе ЦБ.

При этом использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки, добавили в регуляторе.

ЦБ РФ планирует сохранить пониженный коэффициент риска на уровне 85% в отношении ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение года с даты исключения субъекта МСП из соответствующего реестра. Также регулятор снизит с 20% до 0% коэффициент риска по рублевым требованиям, обеспеченным страховым покрытием Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, по которым представлена гарантия РФ в рублях (или выплата по которой установлена в рублях). Кроме того, ЦБ установит ограничение в части коэффициентов риска по требованиям к кредитным организациям, номинированным в валюте, отличной от валюты страны регистрации кредитной организации.

Все изменения содержатся в опубликованном проекте указания Банка России. Документ был доработан с учетом предложений и замечаний, полученных от участников рынка в ходе публичного обсуждения в июне текущего года.