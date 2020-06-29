Сбербанк сохранит сниженную ставку по ипотеке до февраля 2021 года при онлайн-регистрации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сбербанк сохранит скидку в размере 0,3 процентных пункта до 1 февраля 2021 года на ставки по ипотеке при использовании сервиса "Электронной регистрации". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса "Электронная регистрация". Акция продлится до 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.

Минимальные ставки по ипотеке на квартиры в новостройках составляют 5,9% годовых, на "вторичку" - 7,8%. Акция также распространяется и на льготные программы господдержки: по программе "Господдержка 2020" ставки начинаются от 6,1% годовых, для семей с детьми - от 4,7%.

Помимо этого, дисконт 0,3 п. п. суммируется со скидкой от застройщика в первые два года в рамках программы субсидирования.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, банк продлил акцию до февраля 2021 года в связи с высоким спросом клиентов на эту услугу. Так, 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. При этом в большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает четырех дней, что в два раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации, добавил Васев.