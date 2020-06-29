{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк сохранит сниженную ставку по ипотеке до февраля 2021 года при онлайн-регистрации

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, банк продлил акцию в связи с высоким спросом клиентов на эту услугу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сбербанк сохранит скидку в размере 0,3 процентных пункта до 1 февраля 2021 года на ставки по ипотеке при использовании сервиса "Электронной регистрации". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса "Электронная регистрация". Акция продлится до 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.

Минимальные ставки по ипотеке на квартиры в новостройках составляют 5,9% годовых, на "вторичку" - 7,8%. Акция также распространяется и на льготные программы господдержки: по программе "Господдержка 2020" ставки начинаются от 6,1% годовых, для семей с детьми - от 4,7%.

Помимо этого, дисконт 0,3 п. п. суммируется со скидкой от застройщика в первые два года в рамках программы субсидирования.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, банк продлил акцию до февраля 2021 года в связи с высоким спросом клиентов на эту услугу. Так, 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. При этом в большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает четырех дней, что в два раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации, добавил Васев.

Теги
Россия
Банки за полгода заключили 8,3 тыс. договоров по "дальневосточной ипотеке"
Самыми активными участниками программы стали жители Приморского края и Якутии
Читать полностью