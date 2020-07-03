Более 95% ипотек на новостройки в мае выдали по госпрограммам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 95% ипотечных кредитов на квартиры в новостройках России в мае выдано по государственным программам, посчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Согласно статистике Банка России, в мае 2020 года россияне взяли более 29 тыс. ипотек на квартиры в новостройках, что на 48,6% больше, чем месяцем ранее (более 19,7 тыс. ипотек). Этот показатель также на 21% выше числа выданных кредитов в мае 2019 года (более 24 тыс. ипотек). Средневзвешенная ставка по ипотеке на квартиры в новостройках упала с 6,94% в апреле 2020 года до 5,79% в мае 2020 года.

"Практически все эти кредиты выдавались в рамках ипотечных программ с господдержкой", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ.

При этом, по расчетам компании, две трети, или 20,2 тыс. ипотек на 50,6 млрд рублей выдано по программе субсидирования ипотеки до 6,5% годовых. Около 30% от выданных на новостройки жилищных кредитов пришлось на программу "семейной ипотеки" по ставке не выше 6%. Кроме того, около 1,5% кредитов выдано по программе "дальневосточной ипотеки", добавили в ДОМ.РФ.

"Май стал первым месяцем полномасштабной реализации программы субсидирования ипотеки под залог жилья в новостройках, начатой во второй половине апреля по поручению президента. Она привела к заметному улучшению ситуации на ипотечном рынке в мае по сравнению с апрелем, когда наблюдалось сокращение ипотечного кредитования", - приводят в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.