В ТАСС прошел круглый стол, посвященный теме социальной ответственности бизнеса

МОСКВА, 26 ноября. Круглый стол в онлайн-формате "Социальная ответственность бизнеса: инвестиции и коммуникации", посвященный специфике и способам реализации российских ESG-проектов (Environmental, Social and Governance), прошел в четверг в ТАСС. Его организатором выступил департамент продаж агентства, пригласивший к участию представителей крупнейших компаний, финансовых организаций и вузов: "Северсталь", Servier, "Роснефть", "Группа Синара", "Сбер", "Кортрос", L'Oreal Россия, "Суэк", ГК "Инград", "Арикапитал" и Финансового университета при правительстве РФ. Участниками круглого стола стали и представители ТАСС – коммерческий директор агентства Светлана Ланюгова и руководитель управления специальных проектов Эльдар Соколов. Модерировала дискуссию заместитель главного редактора Лана Самарина.

Коллеги рассказали о наиболее успешных кейсах ESG-инвестиций, рассмотрели проблемы коммуникаций по проектам, взаимодействие со СМИ и освещение добрых дел с использованием новых нестандартных подходов.

Приветствуя гостей, Лана Самарина отметила, что за последние десятилетия понятие "корпоративная социальная ответственность бизнеса" трансформировалось из необязательной расходной статьи в одно из основных направлений деятельности компаний, которые заботятся о своей репутации и активно привлекают инвесторов. Более того, ESG-инвестиции стали важным критерием при оценке компании внешними инвесторами и государством.

При этом одним из ключевых моментов, направленных на развитие ESG-инвестиций, является коммуникационный блок – выстраивание диалога с властью, обществом и медиа. Рассказывая об опыте ТАСС в данном направлении, Светлана Ланюгова обратила внимание аудитории на солидный портфель кейсов по освещению экологических, научных, благотворительных, социальных инициатив ведущих российских и международных компаний. "В своей работе мы используем все возможности агентства – сложные мультимедийные механики, нативные имиджевые форматы, онлайн и офлайн-мероприятия, комплексные программы информационного сопровождения. И мы готовы делиться своей экспертизой по эффективному продвижению этой темы", – отметила она.

Эльдар Соколов рассказал об уникальных спецпроектах ТАСС, которые были созданы агентством в партнерстве с крупнейшими государственными и частными компаниями для популяризации наиболее значимых экологических и социальных инициатив. В числе таких работ – "Большая норильская экспедиция. Дневник" – об исследованиях, которые проводятся учеными институтов Сибирского отделения РАН для оценки масштаба арктических изменений и выработки предложений и рекомендаций по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности в арктическом регионе. Участие в этой экспедиции приняли и корреспонденты агентства, которые ежедневно на протяжении более месяца вели ее дневник. Материал был создан в сотрудничестве с компанией "Норникель". По словам Эльдара Соколова, сейчас агентство готовит к запуску подкаст-сериал, который расскажет обо всех научных аспектах подобного рода исследований.

Другой спецпроект, созданный в партнерстве с компанией "Газпром нефть шельф", – "Время моржей" – посвящен изучению морских гигантов в Арктике. Совместно с госкорпорацией "Росатом" ТАСС создал спецпроект "Сила природы. Кто и как развивает ветрогенерацию в России", в котором поднимается одна из главных современных проблем человечества – глобальное изменение климата на планете и выбор правильного источника энергии и технологии, от которых фактически зависит будущее населения Земли.

В сотрудничестве с компанией Perina был разработан спецпроект "#Друг человека. Как собаки спасают людей", рассказывающий о том, как, работая в команде, собака и человек спасают жизни, какие собаки могут стать спасателями и как воспитать четвероногого друга.

Подводя итоги круглого стола "Социальная ответственность бизнеса: инвестиции и коммуникации", Светлана Ланюгова отметила, что ТАСС всегда готов поддержать партнеров в информировании и повышении осведомленности целевых аудиторий о важнейших направлениях деятельности и развивать сотрудничество.