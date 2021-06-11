ТАСС стал лидером по цитируемости эксклюзивов с ПМЭФ-2021

Более 2,6 тыс. сообщений и почти 6,4 тыс. фотографий выпустил ТАСС о событиях Петербургского международного экономического форума, который прошел 2-5 июня. ТАСС традиционно выступил информационным партнером ПМЭФ и его официальным фотохост-агентством.

За время работы ПМЭФ-2021 журналисты агентства взяли более сотни интервью. ТАСС стал лидером по цитируемости эксклюзивов, подготовленных на их основе. По данным компании "Интегрум", только за 2-6 июня, без учета интервью, опубликованных уже на этой неделе, агентство процитировали 6138 раз. "В нулевой день мы в разы опередили конкурентов по цитируемости, дальше этот показатель тоже оставался высоким и демонстрировал, что мы по-прежнему лидеры в том, что касается оперативности, эксклюзивности и качества информации", - сказал, комментируя итоги работы по освещению ПМЭФ-2021, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В специальном разделе на сайте агентства, посвященном форуму, опубликовано более 1,5 тыс. материалов, которые собрали почти 2,8 млн просмотров. Абсолютным лидером среди них стала новость о том, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ.

В дни работы форума фотокорреспонденты ТАСС отсняли свыше 47 тыс. изображений, лучшие из которых вошли в фотобанк ПМЭФ-2021. Фотослужба агентства подготовила также более 330 тематических репортажей о главных событиях этого масштабного мероприятия. Фотографии и тематические альбомы доступны для просмотра и бесплатного скачивания по ссылке forumspb.tassphoto.com.

На форуме агентство представило обширную программу, насыщенную деловыми и культурными мероприятиями. Главным из них стал саммит мировых информагентств с президентом России, который ТАСС провел уже в седьмой раз. В этом году он прошел в новом формате - онлайн. Модератором мероприятия выступил Сергей Михайлов.

В рамках работы ПМЭФ управление конференций ТАСС провело ток-шоу "Smart City: от технологического прорыва к созданию условий для развития", а также презентацию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ совместно с Агентством стратегических инициатив. Первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова и руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Юлия Ермилова выступили модераторами на ряде сессий ПМЭФ. Кроме того, агентство провело более 10 видеотрансляций с его ключевых сессий и мероприятий, в том числе с тех, в которых участвовал президент России.

На форуме работал стенд ТАСС, посетителями которого стали руководители федеральных органов власти, главы российских регионов и представители бизнеса. На площадке агентства также состоялась церемония подписания договора между ТАСС, министерством культуры РФ и благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" о запуске проекта "Особый взгляд на "Золотое кольцо".

В дни работы ПМЭФ его участники получили возможность воспользоваться информационным сервисом Summary, созданным ТАСС совместно с Фондом "Росконгресс". Агентство выпустило около 60 аналитических обобщений по итогам основных сессий. Кроме того, ТАСС подготовил тематические обобщения, которые позволяют систематизировать основные тренды, поднятые в дискуссиях на Петербургском международном экономическом форуме.