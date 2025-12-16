К юбилею клоуна Карандаша ТАСС выпустил специальный проект

В 2026 году будет отмечаться 125-летие со дня рождения Михаила Румянцева

ТАСС, 16 декабря. На сайте ТАСС вышел партнерский специальный проект "Всем клоунам клоун", посвященный 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева – знаменитого клоуна Карандаша. В 2026 году пройдет серия мероприятий, посвященных юбилею артиста.

В специальном проекте ТАСС в формате фоторепортажа рассказывается о творческом пути артиста, о городе Старицы Тверской области, где он вырос и провел значительную часть жизни, и где теперь ежегодно проходит фестиваль клоунов и мим-театров "Карандаш-фест".

Часть снимков посвящена номерам легендарного клоуна и его верному другу - собаке Кляксе.

Творчество Карандаша запечатлели известные тассовские фотокорреспонденты – Александр Коньков, Валентин Мастюков, Вячеслав Ун Да-Син. А снимок гуляющего Карандаша с собаками в Ленинграде, сделанный фотографом ТАСС Юрием Белинским, стал призером на международном конкурсе фотографов World Press Photo в 1978 году.